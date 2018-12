«Statali in pensione a ottobre, sul processo salve le garanzie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Dipendenti pubblici in pensione da ottobre e nessun ritardo effettivo nelle nuove assunzioni. Giulia Bongiorno è soddisfatta della legge di Bilancio appena approvata dal Senato e anche delle ultime modifiche in tema di pubblico impiego inserite nel maxi-emendamento del governo. Ma il ministro della Pubblica amministrazione continua ad occuparsi anche di giustizia e nella veste di esperta della Lega su questo tema dà un'indicazione precisa in vista della riforma del processo penale: la necessaria velocizzazione delle procedure non può...