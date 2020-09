Stare dietro alle scartoffie e agli adempimenti amministrativi, secondo la Cgia di Mestre, pesa per 877 milioni di euro all'anno sulle imprese della provincia, pari all'1,5% del prodotto interno lordo che ammonta a circa 24 miliardi di euro. Anche Apindustria Venezia stima che la burocrazia incida dal 50 al 60% sul totale del costo di gestione di una piccola e media unità produttiva, con un'inevitabile perdita di tempo per le imprese, in considerazione dell'impiego del personale interno destinato esclusivamente a far fronte alle varie incombenze e scadenze necessarie. La burocrazia, insomma, soffoca le imprese e rischia di ammazzarle. «Nemmeno questa estate la cattiva burocrazia si è presa un periodo di vacanza» aggiunge la Cgia puntando il dito contro l'Inps che, «con un messaggio del 20 luglio, ha chiesto alle imprese di ricevere la comunicazione dello slittamento dei pagamenti contributivi che dovranno essere onorati entro il 20 settembre», segnala la responsabile dell'area fiscale Stefania Beggio. Posticipazione che è stata decisa dallo Stato per consentire alle imprese di far fronte alla mancanza di liquidità legata all'emergenza Covid-19, ma dagli artigiani si chiedono: «Non bastava il pagamento? Perché bisogna fare anche la comunicazione? ».

