Stanza, villa, convento: in 30 mila per Airbnb

IL FENOMENOPADOVA Per una notte indimenticabile nell'ex monastero Benedettino di Correzzola, gioiello cinquecentesco ora trasformato nell'hotel La Corte, il prezzo è di quattrocento euro per affittare l'intera struttura, destinata a sedici ospiti. Per una stanza ben più spartana in un bilocale alla periferia di Padova, invece, si può trovare anche una tariffa di 23 euro.SCELTAIn questa ampia forbice troviamo di tutto e di più: ville, interi appartamenti, stanze e monolocali. È il mondo di Airbnb, l'ultima frontiera del turismo in città e...