Stangata sui lancioni al Tronchetto

LA SFIDAVENEZIA Clamoroso giro di vite del Comune sul Tronchetto proprio a ridosso di Carnevale. I proprietari dei lancioni, che ogni giorno fanno il pieno di turisti nell'isola Nuovissima entro il 14 di questo mese dovranno pagare gli arretrati della tassa di utilizzo dei pontili per il 2016, poi avranno altri 10 giorni per regolare il 2017 e altri 10 per il 2018. Al massimo in 30 giorni, dunque, e cioè per i primi di marzo, dovranno mettersi in pari e per alcuni di loro saranno batoste da un centinaio di milioni di euro. CANONI DI...