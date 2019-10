«Stangata sui biglietti in caso di divisione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE RAGIONI DEL NO VENEZIA Abbonamenti e biglietti alle stelle o linee tagliate? Questo scenario è prospettato da Michele Zuin, nella veste di vice coordinatore regionale di Forza Italia, partito che più volte ha espresso la preferenze per il Comune unico.«Io di solito parlo con le cifre in mano - spiega Zuin - e in questo caso le cifre parlano anche troppo chiaramente. Una eventuale separazione sarebbe una sciagura per i cittadini sia di Venezia che di Mestre, i quali non si troverebbero il giorno dopo solo in una città differente sulla...