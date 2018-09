Stangata per gli alberi abbattuti senza autorizzazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TUTELA DEL VERDEROVIGO E' costato davvero caro ad un residente della Commenda dare una sistemata al suo giardino, tagliando, con l'occasione, anche un paio di alberi per lasciare spazio al prato. Il giorno seguente ha infatti ricevuto la visita della Polizia Municipale che gli ha inflitto una sanzione di ben 400 euro per non avere chiesto l'autorizzazione al Comune prima di accendere la motosega.«È la prima multa - spiega l'assessore al Verde Antonio Saccardin - inflitta a un privato per violazione del nuovo regolamento del verde. Secondo...