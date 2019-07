Stangata per Gaiatto: l'ha saputo dalla tivù

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAPORDENONE È ascoltando il telegiornale, in carcere a Tolmezzo, che Fabio Gaiatto ha saputo di essere stato condannato a 15 anni e 4 mesi di reclusione per aver fatto sparire decine di milioni di euro con la Venice Investment Group e le altre società croate e inglesi con cui prometteva guadagni del 10% mensile, se non settimanale, ai clienti. Una mazzata. Non tanto per l'entità della pena, perché l'avvocato Guido Galletti lo aveva avvertito di non aspettarsi i 9 nove anni chiesti dal procuratore Raffaele Tito. Glielo aveva...