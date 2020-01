STANGATA DI CAPODANNO

MESTRE La doppia stangata di Capodanno sull'asse autostradale Portogruaro-Mestre-Padova Est sta facendo imbufalire tutti: pendolari in primis, ma anche sindaci e organizzazioni di categoria dei territori coinvolti. Già perché i rincari ai pedaggi annunciati da Cav non ci sono solo sull'A57 dalla barriera di Villabona a Padova Est (da 2.80 a 3 euro, con una variazione percentuale di un +7.1) ma anche sull'A4, come scritto ieri, fra Portogruaro-Venezia Est.

L'aumento più considerevole sulla tratta che di fatto segna il passaggio attraverso la porta orientale della città, è quello dal casello di San Donà-Noventa con un +5,7% (da 3,50 a 3,70 euro). In quest'ultimo caso, va chiarito, che il ritocco al prezzo del biglietto non è stato deciso da Autovie Venete, concessionaria della Venezia-Trieste, bensì sempre da Cav. Va ricordato, infatti, che per il segmento veneziano dell'A4, Autovie fa in pratica da semplice esattore per Cav, alla quale vengono poi girati gli introiti incassati.

Tutto ciò per effetto del meccanismo del cosiddetto casello virtuale, in vigore da quasi vent'anni. In pratica chi utilizza l'autostrada Portogruaro a Venezia Est paga anche tutta la tangenziale che non ha caselli - ed è quindi gratis per i mestrini - ma la cui manutenzione è a carico di Cav, cui deve quindi sostenerne i costi. Costi tra l'altro che ricadono solo sulla Regione Veneto che detenie il 50% delle azioni di Cav, non toccando Anas - e quindi lo Stato - che detiene l'altro 50% e si limita a incassare.

REAZIONI ISTITUZIONALI

Il sindaco di San Donà, Andrea Cereser, è piuttosto critico e schierato: «Sono d'accordo con la protesta dovuta all'aumento dei pedaggi che tocca innanzi tutto le tasche dei pendolari che spesso scelgono l'A4 per andare a Mestre considerandolo un percorso più scorrevole e sicuro. Ancora una volta il Veneto Orientale si trova a essere penalizzato nei collegamenti. Non va dimenticato che sulla Venezia-Trieste manca ancora la terza corsia da San Donà verso Est e il servizio all'utenza non è ancora all'altezza anche in termini di qualità».

Cauta la reazione, invece, di Massimo Sensini, vicesindaco della Città metropolitana, residente a Fossalta di Piave: «Comprensibile la protesta dei pendolari. Ma va sottolineato che questo porterà a un miglioramento del servizio. La Città metropolitana ha stanziato circa 20 milioni di euro nel piano triennale delle opere per la manutenzione di tutti i punti critici, cavalcavia, ponti, sovrapassaggi di nostra competenza. Confido che l'autostrada abbia il medesimo obiettivo».

Dello stesso avviso Silvia Susanna, sindaca di Musile e presidente della Conferenza dei sindaci del Veneto orientale: «Gli aumenti non sembrano esagerati se giustificati da migliorie ed efficientamento della rete. La preoccupazione maggiore è che il traffico si riversi sulle strade comunali. Sarebbe utile comparare il costo delle autostrade all'estero, ad esempio quelle austriache, con gli aumenti previsti in Italia».

COMMERCIANTI SUGLI SCUDI

Contro il caro tariffe dell'autostrada nel tratto Mestre-Padova Est, Luciano Zarotti, presidente della Confesercenti Riviera del Brenta lancia l'hashtag #saverivierabrenta, subito condiviso da decine e decine di persone su twitter e fb. «Tanto sacrificio e impegno per sostenere il commercio locale e favorire il turismo in Riviera afferma e poi arrivano questi aumenti. È l'ennesima presa in giro per la nostra Riviera che invece di essere aiutata viene ancora una volta ignorata e affossata. Non possiamo accettare in silenzio, dobbiamo protestare insieme contro questa decisione distruttiva per il territorio. La conseguenza - continua Zarotti - sarà sicuramente l'invasione di mezzi pesanti dei centri della Riviera e l'aumento dell'inquinamento con relative conseguenze per la salute. Tempo fa criticavano e condannavano i furbetti dei caselli che cercavano di risparmiare qualche centesimo; ora mi pare che i furbetti siano ben altri». «Come possiamo vendere al mondo un pacchetto turistico come la Riviera invasa da mezzi pesanti chiede Zarotti o pensare di far crescere il commercio locale lievitando i costi di distribuzione nel territorio? Come componente dell'Odg, Organizzazione di gestione del territorio anche a livello turistico, conto, e mi impegnerò, per una chiara presa di posizione contraria al provvedimento. Mi aspetto che i sindaci della Riviera, riuniti in Conferenza facciano la loro parte».

