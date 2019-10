Stangata dei vigili sui pullman di cinesi parcheggiati in rotatoria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀMESTRE L'altro ieri i vigili urbani hanno cominciato a dare le multe ai pullman che portano i turisti cinesi a pranzare nel ristorante La Pagoda di via Circonvallazione, perché sono in mezzo alla strada e soprattutto perché invadono la rotatoria dei Quattro Cantoni che è stata completata proprio in questi giorni. Ieri mattina i due titolari del locale, con il loro legale, si sono incontrati con l'assessore alla Mobilità Renato Boraso e un tecnico: gli hanno chiesto di poter continuare a tenere i pullman lì davanti «ma, dopo...