Stalking, anche ieri raffica di processi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Anche ieri in Tribunale a Belluno la grossa fetta di nuovi casi arrivati di fronte al giudice per le udienze preliminari era costituito da casi di stalking, anche tra vicini (che attivano il codice rosso, al pari delle violenze di genere ndr) e maltrattamenti in famiglia.Giorgio De Nardin, 44enne di Feltre, residente a Pez di Cesiomaggiore ha patteggiato un mese in continuazione con i 4 patteggiati in precedenza per atti persecutori al vicino di casa. L'imputato era rappresentato dall'avvocato difensore Manola Lise. Per gli eredi della parte...