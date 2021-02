LA POLEMICA

TARVISIO La scelta di posticipare ulteriormente l'apertura della stagione sciistica al 6 marzo, ha ovviamente suscitato aspre critiche anche a Tarvisio. Sotto accusa il poco preavviso che ha penalizzato chi si stava organizzando per il 19 febbraio. «Non si può lavorare in questo modo e prendere in giro la gente. C'è chi ha investito, ha assunto personale, ha rimesso in moto tutto per nulla. Io stesso avevo tutto pieno fino a marzo. Ora tutte le prenotazioni sono state cancellate», dice il locale presidente di Confcommercio Diego Bellotto. Lui ritiene che ormai i ristori non bastino più «certo non ci sputiamo sopra, ma servono solo a pagare le bollette mentre c'è chi senza incassi fatica a mettere insieme una cena per la famiglia».

Normale chiedersi se a Tarvisio si siano messi il cuore in pace e se abbia senso aprire gli impianti dopo il 5 marzo. Bellotto è possibilista, anche se non si illude: «Ogni situazione migliorativa va presa in considerazione. Certo è che se continuano a gestire la cosa come fatto fino a ora, mi sento di dire che nessuno spera più in niente. Qui non si sta giocando, si affrontano difficoltà serie. Pare che chi ci governa non abbia le idee chiare su nulla o non abbia mai aperto una partita Iva. Se gestissi la mia azienda in questo modo, sarei fallito da anni». Il problema sarà però capire se fra tre settimane la gente avrà ancora voglia di sciare: «Sarebbe l'ennesima beffa per Tarvisio. Rischiamo di poter sciare, avere la neve, ma non avere più la gente perché nel frattempo è arrivata la voglia di mare». Bellotto, però, chiede ai colleghi tarvisiani di non mollare, anzi di fare quadrato per superare le nuove difficoltà: «Cerchiamo di darci tutti una mano e di spendere nei nostri negozi. Lavoriamo sodo per portare a casa quanto più possibile, collaborando e mettendo insieme tutte le energie. Speriamo, però, che il nostro messaggio arrivi a chi fuori dal nostro territorio deve capire le difficoltà che stiamo affrontando anche a fronte di un triplice confine che solitamente è un'opportunità, ma che in questo contesto di chiusure anche dei valichi, si è trasformato in un triplice danno».

STAGIONE FINITA

«Non solo è finita, ma non è mai partita. Con quest'ultima decisione ci hanno solo detto di metterci il cuore in pace». È lapidario il giudizio di Daniele Sabidussi, direttore della Scuola Sci e Snowboard Tarvisio che ritiene la possibile apertura dal 6 marzo poco più di un contentino: «Se va bene, si lavora un fine settimana. Questo non è lavorare, è giocare». Appresa la decisione del Governo, Sabidussi ha subito contattato i suoi maestri dicendo loro di non sperare troppo: «Dovremo dedicarci ad altro. Noi in FVG siamo ancora fortunati perché è la Regione a gestire gli impianti. Ma dove ci sono i privati? Il gioco non varrà la candela». Sono già tanti i costi sostenuti per una stagione che sembrava pronta a iniziare: «Il personale, si è sparato, i gatti hanno lavorato, gli impianti hanno comunque girato, ma senza incassi diventa drammatico». E così se la stagione 2020/2021 sarà ricordata come quella della beffa con precipitazioni e temperature che non si registravano da decenni, lo sguardo verso il futuro è tutt'altro che roseo. «Ne pagheremo i danni per almeno altri due anni. Sperando che la prossima stagione si possa aprire, ma in base a cosa siamo sicuri che lo faremo con i crismi di sempre?».

Sul fronte politico, la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani (Pd) propone che «per i lavoratori stagionali colpiti si attivi subito la cassa integrazione straordinaria o la Naspi». A sollecitare interventi economici immediati è anche il segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli. «Il settore sciistico è il primo a pagare pegno per l'intemperanza politica di Renzi che con la crisi di Governo ha di fatto ritardato l'arrivo degli aiuti statali per le attività della montagna», dichiarano Luca Sut e Sabrina De Carlo (M5S). «Ho colto un netto cambio di passo e di stile con il nuovo ministro, il quale ha parlato con franchezza di un'assunzione di colpa da parte del Governo e della necessità di procedere con degli indennizzi rapidi e importanti», ha detto l'assessore Bini.

T.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA