STAGIONE IN BILICO

BELLUNO Parola d'ordine, cautela. Gli operatori della neve faticano a credere che il 15 febbraio gli impianti di risalita possano riaprire anche se, ovviamente, ci sperano. Tutti attendono fiduciosi. «Ma se così sarà - è l'opinione unanime degli addetti ai lavori - lo Stato ci deve dare il tempo materiale per far ripartire la macchina organizzativa che prevede anche, ad esempio, la riapertura degli alberghi. Senza dimenticare che questo eventuale scampolo di stagione non andrà a tamponare le gravi perdite subite. Il Governo, quindi, non dimentichi ristori adeguati».

LA DECISIONE

È prevista per oggi o venerdì la riunione del Comitato tecnico scientifico nella quale gli esperti esamineranno il protocollo messo a punto dalle Regioni per il via libera. In base al decreto legge in vigore, seggiovie e cabinovie dovrebbero riaprire il 15 febbraio, data in cui scade anche il divieto di spostamento tra le regioni. Ma una decisione in merito verrà presa solo a ridosso della scadenza: mancano ancora due settimane e dunque bisognerà vedere se i dati epidemiologici consentiranno un allentamento delle misure o sarà necessaria un'eventuale proroga.

IMPIANTISTI

Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef), è prudente e usa toni tutt'altro che trionfalistici: «Intanto vediamo se ci danno l'ok. Dopodiché, se così fosse, non aspettiamoci flussi importanti. Gli arrivi degli stranieri sono a zero - mentre abitualmente rappresentano il 50% del turismo sulle Alpi - così come non ci saranno le vacanze scolastiche sulla neve. Insomma, avremo soprattutto sciatori del fine settimana». Sulla stessa linea d'onda il presidente regionale Anef, Renzo Minella. «Chi è del mestiere - afferma - è scettico. E anche demoralizzato: la stagione, ormai, è andata in fumo. E non si pensi che se anche dovessero ripartire gli impianti per qualche settimana saremo contenti così. Servono ristori, subito. Mentre al momento non ci è stato accreditato un centesimo, a fronte di grossissime perdite. In alcuni casi riaprire ora potrebbe essere addirittura antieconomico. Ma se ci diranno di riavviare la macchina - spero eventualmente a tempo debito - lo faremo. Almeno per l'immagine, se non per il guadagno».

DA CORTINA

«Noi siamo pronti - afferma Enrico Ghezze, responsabile del Consorzio di impianti sciistici Faloria di Cortina -. Per la verità, è la terza volta che siamo pronti, dopo le precedenti false partenze. Adesso speriamo sia la volta buona: abbiamo quasi due metri di neve battuta e tutti gli impianti preparati ad hoc. Contiamo molto sul bacino veneto di turisti e dei tanti proprietari di seconde case ma anche sul lancio dato dai Campionati del Mondo di sci in programma dal 7 al 21 febbraio. Peccato che aprendo lunedì 15 perderemo il weekend precedente, come è successo anche per i ristoranti. Ma va bene così, anche perché se le condizioni lo permetteranno contiamo di arrivare non più al 2 maggio ma di prolungare l'apertura delle piste fino al 15 maggio, facendo tre mesi di lavoro pieno».

DALLA REGIONE

«Sono preoccupato per le imprese, per i ristori, per i lavoratori che chiedono risposte e per gli interventi urgenti che devono andare avanti». Questo il commento dell'assessore al turismo della Regione Veneto Federico Caner, diffuso ieri in una nota. «Anche questa mattina - prosegue l'assessore - ho ricevuto tante telefonate da parte degli operatori della montagna che non sanno neppure se la data del 15 febbraio per la riapertura degli impianti, fissata dal decreto del 14 gennaio scorso, sarà effettiva o meno. E nel frattempo assistiamo a un teatrino che non è accettabile». L'esponente della giunta regionale, nei giorni scorsi, ha preso parte alla riunione nella quale la Conferenza delle Regioni ha approvato il protocollo per lo sci. «Servono due cose - sottolinea -: avere quanto prima certezza sulla data di riapertura degli impianti e non perdere più tempo nell'erogazione delle adeguate risorse. Se anche gli impianti dovessero essere riavviati, cosa che appunto auspichiamo, per la montagna buona parte della stagione è comunque andata persa. I ristori per il settore turistico sono necessari e dovranno essere proporzionati alle perdite»

Raffaella Gabrieli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA