STAGIONE D'ORO

SOSPIROLO È una stagione straordinaria, che fa rinverdire antiche glorie, quella che la Valle del Mis sta vivendo. Ieri e a Ferragosto i turisti si sono riversati numerosissimi nella valle, attirata dal fresco, dal lago e dalle tante altre attrazioni naturali, a partire dal giardino botanico Campanula Morettiana, per proseguire con le cascate della Soffia ed i Cadini di Brenton (l'accesso a queste marmitte naturali meravigliose, da un paio di mesi, avviene solo a pagamento, almeno per chi non abita nei comuni che rientrano nel territorio del parco nazionale Dolomiti Bellunesi).

IL PASSATO

Negli anni passati, la valle del Mis era stata spesso al centro di innumerevoli polemiche. Il cuore pulsante delle iniziative era, allora, l'area per il turismo sociale di Pian de la Falcina che attirava migliaia di turisti e talora la situazione degenerava nel caos. In passato, per questo, la valle era stata chiusa alle auto: l'accesso era consentito soltanto con un servizio di navetta. Poi era intervenuto il Parco, la pro loco Monti del Sole era stata sfrattata (ora ha ricostruito la sua area a Prà de la Melia) e per alcuni lustri la valle era stata dimenticata, o quasi dai turisti e da chi doveva valorizzarla. Quest'anno, la riscossa.

IL PRESENTE

Le giornate di Ferragosto sono state la dimostrazione evidente che la situazione, rispetto a pochi anni fa, è davvero cambiata in modo radicale. Il sindaco di Sospirolo, Mario De Bon, ha monitorato personalmente la situazione in questo weekend. «Tutti gli operatori racconta - stanno lavorando a pieno regime, quindi bene. La situazione è ottima se andiamo a vedere il numero di turisti in afflusso, perché mai come quest'anno c'è una marea di gente. Praticamente non c'è neanche posto per parcheggiare, da quanta gente c'è. Questo è dovuto sicuramente all'effetto Covid, ma anche alla politica che si è innescata in questi ultimi anni. Il riconoscimento al lago del Mis delle Cinque vele per la sua acqua pulita e altre iniziative portate a termine in questi mesi hanno fatto sì che la valle del Mis sia tornata come ai bei tempi con un afflusso fuori da qualsiasi capacità di immaginazione. Fai la galleria e da là in poi ogni piazzola è utilizzata per parcheggiare. Questo almeno fino alla Stua». Soddisfattissimo anche il vicesindaco di Sospirolo, Rudy Vallet: «Non sono stato chiamato per particolari criticità, non dovrebbero essercene state. La situazione in generale è sicuramente meglio dell'anno scorso. È migliorata l'offerta. Tre gallerie sono state illuminate, i bagni sono stati finalmente aperti e sono tutti in funzione, sia nella zona della Falcina che ai Cadini del Brenton. I Cadini, adesso, sono gestiti. Si paga un biglietto per accedervi e c'è quindi anche un rientro economico per il Parco. È stata attivata ormai da un mesetto anche una seconda isola ecologica per una migliore raccolta dei rifiuti. Le isole ecologiche sono state tabellate con cartelli in lingua straniera, quindi si cerca di dare indicazioni migliori anche agli stranieri, oltrechè ai turisti italiani».

IL FUTURO

«La questione che rimane in ballo e spero che per essa si possa fare qualcosa entro l'anno prossimo - prosegue il vicesindaco - è quella dei parcheggi. Bisogna ancora lavorare, certamente. Ma, insomma, già quest'anno qualcosa di positivo si è mosso rispetto a prima. Qualcuno dice che è poco. Io dico che è sempre qualcosa in più di quello che c'era prima». I numeri, almeno, quest'estate, sembrano dare ragione a Vallet.

Egidio Pasuch

