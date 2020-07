STAGIONE COMPLESSA

BIBIONE Estate almeno fino a dicembre. Per eguagliare i dati degli anni scorsi, a Bibione servirebbe allungare la bella stagione o rendere la località attrattiva anche nell'altra stagione, così come la chiama il sindaco Pasqualino Codognotto. Lo scenario in riva al mare della località turistica più a est della regione fa registrare la bassa affluenza dei vacanzieri che arrivano da Russia, Slovacchia, Polonia, Repubblica Ceka. A compensare in parte ci sono i vacanzieri tedeschi e un po meno quelli austriaci mentre gli italiani non mancano. In tutto questo altalenante mercato turistico bisogna fare poi i conti con i giorni infrasettimanali, quando gli afflussi diminuiscono sensibilmente rispetto al fine settimana. «La stagione è complessa, lo sapevamo fin da subito - ammette Silvio Scolaro, presidente dell'Aba, l'associazione che raccoglie tutti i 96 albergatori di Bibione - I vacanzieri stranieri sono inevitabilmente calati rispetto allo scorso anno. L'ufficio statistica dell'Aba ha fornito un dato del 50 per cento delle stanze occupate negli hotel. Ma è anche vero che dai primi di giugno a oggi la richiesta è di conseguenza il pernottamento è sempre stato in crescita. Il mercato italiano la fa da padrone, seguito da quello tedesco mentre nell'ultimo weekend sono arrivati anche degli austriaci, al di là delle fake news che sono circolate proprio in Austria. I turisti che arrivano dall'est Europa sono invece più in difficoltà e ancora scarseggiano. Più ci avviciniamo ad agosto però, più aumentano le prenotazioni e questo ci fa ben sperare.

TUTTO LAST MINUTE

È vero anche che le prenotazioni arrivano sempre più sotto data e quindi la situazione può cambiare, ma ci sono già anche prenotazioni per settembre, quindi siamo fiduciosi. Chiaramente non è l'estate degli anni passati. L'impennata si vede, servirebbero altri mesi di continue prenotazioni per poter eguagliare l'anno scorso». L'estate 2020 sarà ricordata anche per la forte richiesta di appartamenti che quest'anno vanno per la maggiore nonostante la flessione inevitabile. «I dati che abbiamo registrato ci comunicano che nel weekend c'è un vero boom - spiega Maria Santorso, presidente Abit, l'associazione delle agenzie immobiliari di Bibione -. Nell'ultimo fine settimana abbiamo raggiunto un tasso di occupazione dell'80 per cento di appartamenti occupati. Un dato che cala durante la settimana, facendo emergere la scorsa settimana il 58 per cento di occupazione degli immobili gestiti dai nostri associati. Ospiti che prediligono la piscina nel condominio, preferibilmente con vista sulla spiaggia. E se gli austriaci prediligono solitamente gli hotel, i turisti tedeschi nell'ultimo weekend sono finalmente arrivati. Per le prossime settimane la richiesta di ospitalità continua, quindi siamo speranzosi, sapendo che è una estate davvero unica». «Nell'alberghiero abbiamo un'occupazione del 35/40 per cento - spiega Vanni Basso, patron dell'Europa Group, colosso del ricettivo a Bibione e Lignano - il nuovo villaggio Lino delle Fate ha fatto registrare il 55 per cento di prenotazioni mentre negli appartamenti abbiamo mediamente il 48 per cento di richieste. Per il 65 per cento si tratta di turisti italiani e il resto arrivano da Germania e Austria. Paesi che quest'anno hanno registrato una impennata di turismo casalingo dopo le pressioni avute dai loro premier. Gli stranieri che sono venuti a Bibione hanno goduto di una vacanza sicura, tornando a casa senza alcun problema. Chi è a casa invece non si fida a venire in Italia e forse segue le fake news sui casi di pandemia che da noi non esistono».

Marco Corazza

