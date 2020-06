STAGIONE BALNEARE

JESOLO In spiaggia con un clic. La prima è stata un turista veneziana, arrivata sulla spiaggia del consorzio Stella Marina poco prima delle dieci. Esibita la prenotazione ai bagnini, ha preso posto nella piazzola assegnata, direttamente fronte mare e giusto a lato degli ombrelloni del resto dello stabilimento. Ma molti altri turisti e pendolari sono arrivati a Jesolo senza utilizzare l'app e piazzandosi nelle zone vietate: battigia e pontili.

IL NUOVO METODO

Da ieri il Comune di Jesolo ha ufficialmente aperto la stagione del turismo pendolare consentendo l'accesso nelle zone libere attrezzate solo con la prenotazione del posto spiaggia. L'ingresso è rimasto sempre gratuito, ma chi vorrà trascorrere la giornata sulla spiaggia dovrà obbligatoriamente prenotare il proprio posto attraverso l'app J.beach. Si tratta del sistema individuato dal Comune per visualizzare gli spazi disponibili ed effettuare la prenotazione il giorno prima dall'arrivo, o comunque fino all'esaurimento dei posti. Un modo ritenuto necessario per garantire il distanziamento sociale e rispettare le linee guida imposte per il dopo Covid, valido anche per i residenti. Per questo il Comune promette di allontanare chi verrà trovato sull'arenile senza prenotazione.

Nella realtà ieri, primo giorno di ingresso con la prenotazione, in molti hanno raggiunto la spiaggia libera senza prenotazione. E molti turisti si sono comunque piazzati lungo la battigia, pratica vietata da quest'anno anche se si rispetta il distanziamento, e sui pontili, uno dei simboli di Jesolo. È per questo, ma anche per effetto del meteo rimasto incerto per gran parte della giornata, che le prenotazioni nelle aree libere attrezzate ieri non sono decollate.

Eccetto allo stabilimento Mazzini, di fronte all'omonima piazza, dove i posti sono stati quasi tutti occupati, con ordine e rispetto delle distanze, e soprattutto teli mare distesi e ombrelloni posizionati nei picchetti già predisposti. Ma gli ombrelloni sono spuntati anche nelle zone vietate, come al consorzio Marconi. «Non sapevamo dell'app dicono due ragazze di Brescia e del divieto di mettersi sulla battigia. Nessuno ci ha detto nulla». Sulla stessa linea una signora al confine della zona attrezzata: «Ho sentito che non si poteva posizionarsi sulla battigia spiega ma non sapevo dell'area attrezzata, pensavo che nei picchetti della zona libera dovessero essere messi altri ombrelloni, magari nei prossimi giorni. Nessuno ha informato nessuno». Simili i commenti degli altri turisti.

I CONTROLLI

Eppure il sindaco Valerio Zoggia, che ieri mattina si è recato in spiaggia per accertarsi della situazione, assicura che c'è stata adeguata informazione, e ci saranno controlli. «E' il primo giorno commenta ed è normale che non tutti sapessero, noi continueremo a promuovere l'app e a perfezionarla. In ogni caso non vedo problemi, la gente rispetta il distanziamento, non ci sono assembramenti. Nei prossimi giorni faremo dei controlli mirati per il rispetto delle normative con gli agenti della Polizia locale». In questo senso è fondamentale la collaborazione dei turisti, come sottolinea Giordano Terzariol, gestore dello stabilimento Marconi: «Gestire questa situazione non è facile sono le sue parole e soprattutto è una novità anche per noi. I pendolari che prenotano il loro posto arrivano al nostro ufficio e vengono indirizzati alla piazzola: serve pazienza e comprensione, da parte di tutti». Il primo segnale è arrivato dagli stessi bagnini che hanno aiutato i turisti giornalieri a completare la prenotazione. Molti di quelli che si sono presentati ai vari uffici accettazione della spiaggia avevano la prenotazione incompleta o senza ricevuta.

«SISTEMA DIFFICILE»

«Per prenotare il posto dicono i turisti di piazza Mazzini abbiamo dovuto effettuare diversi tentativi. Forse doveva essere studiato un sistema di accesso più facile». L'accesso alle spiagge libere antistanti piazza Brescia e l'ospedale sarà gestito dal Comune attraverso la Jesolo Turismo dalla prossima settimana, quando sarà ultimata l'installazione dei picchetti ricavati con il legno di Asiago danneggiato dalla tempesta Vaia. In entrambe le spiagge ci saranno degli steward che vigileranno sul rispetto delle norme. Ieri l'accesso è stato ancora libero, ma sempre senza resse.

Giuseppe Babbo

