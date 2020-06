STAGIONE BALNEARE

JESOLO In spiaggia con la prenotazione, al via la rivoluzione digitale fronte mare. E intanto la città vive un weekend di grandi presenze. Ieri il litorale jesolano ha registrato la classica invasione di inizio stagione. Fin dalla prima mattina si sono registrate le code lungo via Adriatico e via Roma destra per l'ingresso in città. Tantissimi i giovani, arrivati in massa per festeggiare sulla spiaggia la fine dell'anno scolastico. Sold out gran parte dei 150 hotel aperti. Pieni gli stabilimenti balneari, comprese le zone libere per le quali da oggi scatterà l'accesso su prenotazione. Ma ieri, ultimo giorno di ingresso senza obblighi, non sono mancate resse e in alcuni casi anche polemiche sul mancato distanziamento sociale.

I PROBLEMI

A fare discutere è l'applicazione J.beach il sistema sviluppato per effettuare la prenotazione del posto spiaggia con telefonini e tablet. Da ieri è stato attivato il servizio online che consente ai turisti pendolari di riservarsi per il giorno successivo una piazzola in area libera attrezzata. Praticamente in tutto l'arenile, eccetto nelle aree libere antistanti alla Croce Rossa e piazza Brescia, dove il servizio verrà attivato per la prossima settimana. Liberi, ma con autoregolamentazione, i tratti di spiaggia che si trovano all'altezza delle foci del Sile e del Piave. E se negli ultimi tre giorni l'app voluta dal Comune ha registrato 35 mila accessi, non sono mancate polemiche e proteste per il servizio, tra chi ha segnalato blocchi al sistema e difficoltà al momento della prenotazione. Problemi che secondo gli ingegneri che hanno progettato il sistema sarebbero legati ai numerosi accessi e ai continui aggiornamenti.

«Ci sono arrivate delle segnalazioni ammette il sindaco Valerio Zoggia si tratta di piccoli accorgimenti che potranno essere introdotti nei prossimi giorni. Siamo comunque in una fase di rodaggio indispensabile per un sistema completamente nuovo». L'ospite che effettuerà la prenotazione dovrà inserire il proprio codice fiscale o il numero di un documento di riconoscimento con conferma tramite ricevuta. Il titolare della prenotazione potrà quindi presentarsi all'ingresso dello stabilimento il giorno prescelto esibendo la ricevuta e avendo cura di conservarla per eventuali controlli. Ogni piazzola numerata avrà una superficie di 16 metri quadri e potrà ospitare congiunti o non congiunti. Qui potranno essere stesi teli da mare o installati ombrelloni e sdrai personali. Il titolare della prenotazione sarà responsabile della stessa e delle persone che usufruiranno del posto spiaggia. La prenotazione, quindi, sarà valida solo per il giorno a cui fa riferimento.

MENO OMBRELLONI

A far discutere è anche la riduzione del numero di ombrelloni nei vari stabilimenti, una situazione che sta penalizzando i proprietari delle seconde case ma anche gli ospiti di alcune strutture ricettive che non riuscirebbero più ad avere il posto spiaggia garantito. Per questo ieri non sono mancate proteste, comprese quelle di chi ha annunciato di non voler più tornare in città. «Si tratta di situazioni legate ai singoli consorzi conclude il sindaco Zoggia abbiamo sollecitato gli stabilimenti a garantire posti per tutti e a non aumentare le tariffe per il noleggio dei lettini». Da ieri, infine, sulla spiaggia del faro, ha aperto i battenti anche Platinum Faro Beach, il terzo stabilimento marchiato JesoloSpiagge e gestito dalla Jesolo Turismo.

Giuseppe Babbo

