STAGIONE BALNEARE

CAVALLINO-TREPORTI Dopo Bibione e Jesolo anche Cavallino-Treporti. Accesso sulla spiaggia regolamentato per i pendolari che frequentano il litorale nord. Da sabato 20 giugno gli ospiti giornalieri che vorranno accedere alle zone di arenile libero di Cavallino-Treporti dovranno prenotare il proprio posto al sole, esattamente come era stato deciso nelle altre località balneari. Ieri la sindaca Roberta Nesto ha firmato una specifica ordinanza concordando inoltre di controllare, con l'ausilio delle forze dell'ordine, gli ingressi all'arenile. L'obiettivo è quello di evitare assembramenti e soprattutto impedire che i pendolari che normalmente frequentano le altre spiagge a numero chiuso decidano di riversarsi tutti a Cavallino-Treporti. Per chi non rispetterà l'ordinanza è prevista una sanzione di 400 euro.

REGOLE ED ESENZIONI

Esenti da prenotazione, e quindi con accesso libero come gli scorsi anni, i residenti e i loro ospiti, le persone domiciliate a Cavallino-Treporti, i residenti di Venezia centro storico e delle isole ma a condizione che raggiungano il territorio via acqua. E ancora le persone che alloggiano nelle strutture ricettive, le persone ospitate in occasione di manifestazioni e convegni, i proprietari delle seconde case e loro ospiti, chi vorrà solo recarsi ai chioschi o fare un bagno in mare.

L'obbligo di prenotazione, invece, è riferito ai pendolari giornalieri che si recano alle spiagge libere di Cavallino-Treporti. La prenotazione dell'accesso a mare, che non dà diritto ad uno specifico posto in spiaggia, dovrà essere fatta tramite il sito web che verrà reso pubblico nei prossimi giorni. «Regolamentare gli accessi alle nostre spiagge - spiega la prima cittadina - è una misura necessaria per evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale. Abbiamo il timore che i pendolari che frequentano altre spiagge possano decidere di riversarsi nelle nostre. Anche solo per il fatto che quest'anno non ci saranno le vacanze all'estero. Sulla scia di quanto anche le altre città hanno fatto, abbiamo emanato questa ordinanza al fine di organizzare, gestire e controllare le spiagge libere. I pendolari dovranno semplicemente compilare la prenotazione online e portarla con sé, anche salvata sul proprio cellulare».

CHI SI È GIÀ MOSSO

La prima spiaggia a introdurre la prenotazione obbligatoria per le aree libere è stata Bibione che ha varato l'app Bibi1 che consente di scegliere tra 1500 piazzole (numerate), ognuna con uno spazio di 25 metri quadrati, distribuite in tutto l'arenile, con prenotazioni giornaliere da effettuare il giorno prima dell'arrivo sulla spiaggia o nel giorno stesso, in base alla disponibilità. Se Eraclea Mare sta valutando l'introduzione dello stesso sistema, a Jesolo l'applicazione è stata ribattezza J.beach, ed è già disponibile per il download su smartphone o consultabile tramite il portale web www.jbeach.app. Da sabato 13 il servizio sarà online consentendo ai turisti di riservare per il giorno successivo una piazzola in area libera attrezzata. L'app permette di scegliere giornalmente e gratuitamente uno dei posti in spiaggia. Accedendo a J.beach verranno visualizzati gli spazi disponibili e la prenotazione potrà essere effettuata dalle 12 di ogni giorno fino ad esaurimento dei posti, per essere fruita nella giornata successiva.

L'ospite che effettuerà la prenotazione dovrà inserire il proprio codice fiscale o il numero di un documento di riconoscimento. Il titolare della prenotazione potrà quindi presentarsi all'ingresso dello stabilimento il giorno prescelto esibendo la ricevuta e avendo cura di conservarla in caso di controlli. Chi non prenoterà il proprio posto, potrà provare a riservarlo al momento in base alla disponibilità. Ogni piazzola numerata avrà una superficie di 16 metri quadri e potrà ospitare congiunti (2 adulti e 3 bambini inferiori ai 14 anni d'età oltre ad eventuali neonati o 4 adulti e un bambino di età inferiore ai 14 anni oltre ad eventuali neonati) o non congiunti (4 adulti o bambini di età inferiore ai 14 anni oltre ad eventuali neonati). Qui potranno essere stesi teli da mare o installati ombrelloni e sdrai personali.

Accesso su prenotazione anche nelle aree libere di piazza Brescia e della Croce rossa, dove agli accessi al mare ci saranno degli steward. Non servirà nessuna prenotazione per la spiaggia libera del faro, di Cortellazzo e al Mort.

Giuseppe Babbo

