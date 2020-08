LA POLEMICA

JESOLO «Non è vero che non vogliamo lavorare perché preferiamo i sussidi, cma hiediamo di essere pagati il giusto». Schietta e diretta. Lei è Hellen Grendene, lavoratrice stagionale jesolana tra i coordinatori del gruppo Lavoratori nazionali stagionali in lotta, seguito dall'Unione sindacale di base. E i riferimenti sono tutti per l'allarme lanciato dall'Associazione jesolana albergatori, che nel momento clou della stagione balneare ha segnalato una difficoltà nel reperire personale da assumere in hotel e ristoranti.

Una situazione già emersa in passato ma che nell'estate del Covid si sarebbe accentuata per colpa dei vari bonus assegnati a chi ha difficoltà di impiego. Insomma, meglio percepire il sussidio che lavorare.

Ma contro questa visione si schiera la portavoce dei lavoratori stagionali, che rifiuta categoricamente l'immagine degli addetti di hotel e altre strutture ricettive beatamente appagati dai bonus governativi. «Ci si dimentica di dire attacca Hellen che molti lavoratori stagionali, e io ne sono un esempio, non hanno ricevuto alcun aiuto dal Governo e probabilmente mai lo riceveranno. Lo scorso febbraio, una volta conclusa la Naspi, l'ex assegno di disoccupazione, molti lavoratori si sono trovati senza certezze. E così hanno continuato a tirare avanti fino a quando i più fortunati hanno trovato un'occupazione. L'emergenza Covid ha minato un intero settore, ha cancellato in un colpo solo certezze e rapporti di lavoro. Per questo ci sembra impossibile che ci siano dei lavoratori che si rifiutano di lavorare, preferendo al contrario i bonus».

Ed è per questo che la pasionaria degli stagionali mette in discussione le condizioni di lavoro imposte ai dipendenti, aspetto sul quale i vertici di Aja sono stati molto chiari, rifiutando senza mezze misure l'immagine dei datori di lavoro sfruttatori: «Quando si fanno degli esempi aggiunge Hellen Grendene bisognerebbe ricordare che spesso gli stipendi mensili comprendono anche la quota Tfr o gli eventuali riposi non goduti. Oggi viene tanto criticato il costo del lavoro, ma si tratta di un problema che è sempre esistito, non nasce adesso. Purtroppo sembra quasi di assistere a un attacco contro i lavoratori stagionali, noi chiediamo solo che ci venga riconosciuto il giusto». E in questo senso viene richiesta anche una sorta di gratifica legata all'attuale situazione. «Chi lavora con il pubblico conclude la rappresentante dei lavoratori ha più possibilità di essere contagiato, è un'eventualità che dovrebbe essere considerata e soprattutto un impegno da riconoscere».

Giuseppe Babbo

