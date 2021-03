«Uniti si può». È la manifestazione di protesta organizzata per domani sera a Jesolo, in piazza Aurora, alle ore 19, dai lavoratori stagionali e dai lavoratori invisibili esclusi da ogni aiuto dal governo. L'idea degli organizzatori è quella di far sentire la loro voce e tutta la loro difficoltà per essere senza lavoro e senza sostegno da un anno. «E' una manifestazione aperta a tutti e completamente politica spiega Hellen Grendene, portavoce dei lavoratori invisibili la partecipazione è rivolta ai lavoratori ma anche agli imprenditori, ristoratori, commercianti e albergatori. Le difficoltà che stiamo affrontando sono le stesse per tutti, se manca il lavoro per un'azienda di riflesso manca anche per i dipendenti. Tutti potranno avere diritto di parola per raccontare la loro esperienza e far sentire la propria voce». La manifestazione avverrà in forma statica, garantendo il distanziamento fisico tra i partecipanti e con l'obbligo di usare la mascherina mentre gli stessi organizzatori hanno specificato che non saranno accettate in alcun modo forme di violenza. «Ribadiremo la necessità di ricevere degli aiuti aggiunge Grendene soprattutto per chi è senza reddito e l'esigenza di tornare a lavorare: i lavoratori stagionali e quelli collegati al turismo nell'ultimo anno hanno lavorato tre o quattro mesi. E' una situazione drammatica, molti sono allo stremo. Vogliamo anche dimostrare che è possibile fare questa battaglia uniti, tra differenti categorie di lavoratori e anche con il mondo imprenditoriale. Questa sarà l'occasione per far sentire la voce di tutti».

