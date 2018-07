Stadio, svolta storica: c'è lo studio di fattibilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOAl massimo tra cinque anni, con l'inaugurazione del nuovo stadio di Tessera prevista nel mese di agosto, si saprà se davvero quella del 24 luglio 2018 andrà ricordata come una data storica. Presupposti che stavolta sembrerebbero esserci per davvero. Perché se da un lato la presentazione di un progetto su carta non fa quasi più notizia a Venezia, dall'altro è altrettanto vero che nessuno, prima di Joe Tacopina alle ore 9.40 di ieri mattina a Ca' Farsetti, aveva mai depositato all'ufficio protocollo del Comune uno studio di...