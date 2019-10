Stadio, il faccia a faccia Vertice Ciriani-Lovisa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPORT E POLITICAPORDENONE Le trasferte alla Dacia Arena di Udine, per i tifosi del Pordenone, dureranno ancora a lungo. E questo indipendentemente che a realizzare il nuovo stadio sia il Comune o la società sportiva. In ogni caso si tratterà di tempi lunghi, ma entro la fine dell'anno si dovrà perlomeno definire una linea comune, che al momento non c'è. LA NOVITÀTre settimane per decidere se, dove e quando. Un incontro per mettere finalmente tutte le carte in tavola, senza nasconderle e nascondersi più. Il sindaco Alessandro Ciriani e il...