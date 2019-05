Stadi targati Maeg: da quello dell'Atalanta fino al Qatar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CANTIERETREVISO Il presidente Alfeo Ortolan li definisce opere d'arte. Guardando i progetti 3D del nuovo stadio di Yaoundè, capitale del Camerun, interamente ricoperto all'esterno di squame con i colori del paese africano, o la navicella spaziale sorta tra le dune del Qatar, non si può dargli torto. La Maeg, azienda di Vazzola specializzata in grandi opere in acciaio, firma alcuni dei nuovi super stadi di calcio in costruzione nel mondo. Il Complesso sportivo d'Olembe meglio noto come Coso - verrà completato nel giro di qualche mese,...