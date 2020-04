Laura Stabile torna all'attacco sui dati dei contagi fra medici e infermieri. «Sembra proprio che manchi la volontà di rendere noti i dati completi sugli operatori sanitari contagiati, o meglio che vi sia la volontà di non farli conoscere». Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia. E ricorda: «l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) fino al 3 di aprile ha pubblicato, nei suoi report bisettimanali, il numero degli operatori sanitari contagiati regione per regione. Poi ha smesso di pubblicarli». Successivamente, aggiunge l'esponente azzurra, l'Iss «nel suo rapporto ha pubblicato un focus sugli operatori sanitari, che però non riporta regione per regione il numero delle persone contagiate, ma solo le percentuali per quanto riguarda ruolo e qualifica (medici, infermieri, operatori socio sanitari) e contesto assistenziale. Per esempio, ora sappiamo - sostiene - che i medici ospedalieri in Friuli Venezia Giulia sono meno del 10% dei sanitari infettati, infermieri e ostetrici circa il 20% e gli Oss il 40%. Ma se le persone positive siano 10, 100 o 10mila non è dato di sapere». «Non si capisce - rimarca - la ratio della scelta di limitare fortemente l'informazione, perché in un momento così critico la trasparenza sarebbe rassicurante per tutti». «Negare l'informazione - conclude - potrebbe essere anche potenzialmente rischioso e creare allarmismo, perché indurrebbe a credere che ci sia qualcosa da nascondere, che forse si nasconde per non generale allarme, suscitando così fantasie che facilmente sarebbero peggiori della dura realtà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA