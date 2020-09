SQUADRA BLOCCATA

CONCORDIA Dopo i casi di un giocatore veneziano militante nel Borgoricco, e dell'arancioneroverde Gian Filippo Felicioli, il Covid colpisce nuovamente il calcio veneziano. Questa volta in casa della Julia Sagittaria, proprio alla vigilia dell'esordio nel campionato di Promozione, dove sempre nel girone D, anche tutto il Conegliano è finito in quarantena. A questo punto, vien da dire in riva al Lemene, per fortuna che è stato posticipato di una settimana l'inizio del torneo, proprio in attesa di chiarimenti in merito alle modalità dell'isolamento fiduciario, le quali, se resteranno tali, «rischiano concretamente come ha spiegato il presidente regionale Giuseppe Ruzza - di inficiare il futuro dell'attività».

CONTROLLO CASUALE

Il caso registrato a Concordia riguarda un giocatore trovato positivo asintomatico dopo un test casuale di routine effettuato nell'azienda dove lavora. Peraltro, si tratta di un elemento che essendo al momento costretto ad operare fuori sede, nel Bellunese, deve ancora iniziare la preparazione. Sfortuna ha voluto che sabato scorso, assieme ad alcuni della squadra, il nerazzurro, senza avere lumi circa l'esito del tampone del quale è venuto a conoscenza solamente nella giornata di lunedì, abbia partecipato alla festa di compleanno di un compagno. Da qui si è risaliti a tutta la sua catena di contatti, i quali sono stati posti in quarantena.

La conseguenza è che tra i giocatori concordiesi sono stati fermati in dieci, praticamente l'intera ossatura portante della squadra. Tutti non hanno sintomo alcuno e si sono già sottoposti al tampone nella giornata di ieri, quindi dovranno ripeterlo a fine settimana. «Il nostro è un caso esterno ha tenuto a sottolineare il presidente della formazione di Concordia Sagittaria, Ciro Astarita non nasce dal campo o dalle attività collaterali del nostro sodalizio. Da quando abbiamo incominciato la preparazione, come Julia Sagittaria stiamo applicando il protocollo anti Covid in tutti i suoi dettagli e sinora non abbiamo mai avuto problemi. Purtroppo ha continuato il massimo dirigente concordiese - è successo quel che non avremmo mai voluto accadesse al fuori del campo, ma ci tengo a ripetere che la società Julia Sagittaria non ha alcuna responsabilità in merito. Speriamo vivamente che tutto si possa risolvere in fretta, che i nostri ragazzi risultino tutti negativi e che possano quanto prima riprendere ad allenarsi regolarmente in vista dell'inizio del campionato».

I CHIARIMENTI

In questi giorni si sta cercando di far chiarezza in merito all'isolamento fiduciario nel calcio, che rischiadi paralizzare i campionati che stanno per ripartire. «Non mi sento di prendere una posizione - prosegue il presidente della Julia Sagittaria - Noi abbiamo solamente il dovere di adeguarci. Certo è che se resterà tale, con molta probabilità ogni settimana potrà succedere che debbano essere rinviate partite». Intanto, la Julia Sagittaria paga già le prime conseguenze al problema sorto. La formazione del San Stino, venuto a conoscenza delle problematiche in casa dei nerazzurri, ha infatti comunicato di non voler disputare la concordata amichevole per la serata odierna.

Andrea Ruzza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

