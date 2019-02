Spunta la pistola dell'agguato: «Trovata in un prato di Acilia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIROMA C'è una svolta nelle indagini sulla sparatoria all'Axa: chi ha premuto il grilletto contro Manuel Mateo Bortuzzo si è liberato del revolver durante la fuga gettandolo in un prato di Acilia, borgata limitrofa al quartiere residenziale. La pistola è stata rinvenuta e sequestrata dagli agenti della Squadra Mobile ieri pomeriggio e ora è nei laboratori della Scientifica in attesa di essere analizzata. Come il proiettile estratto dalla colonna vertebrale dell'atleta diciannovenne, originario di Treviso e a Roma dall'autunno...