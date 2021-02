SPORT

DOLO I gestori delle piscine della Riviera del Brenta (Mira, Dolo, Stra e Vigonza) si sono riuniti in teleconferenza con gli amministratori locali per portare alla loro attenzione la grave situazione in cui si trovano per la chiusura degli impianti conseguente alle misure anti-Covid. È stato il commercialista di queste realtà e presidente del Collegio dei revisori della FIN, Riccardo Bucci, ad illustrare la situazione. Lunedì invierò una comunicazione a nome dei gestori ai Comuni con i fac-simili di delibere già fatte da altre amministrazioni perché il tempo è cruciale: le società si stanno indebitando per rimanere a galla' e ciò è assai complesso e pericoloso. Considerato che gli impianti natatori sono stati chiusi per sette mesi, possiamo fare una stima di una perdita secca di almeno 50 mila euro ciascuno. I gestori in concessione' sono stati penalizzati anche dalle norme sui ristori.

Nel corso dell'incontro è emerso chiaramente come la situazione sia davvero grave e che esista il rischio molto elevato di chiusure. Un problema non solo sportivo od economico, ma che investe anche sociale: per tale motivo si è richiesto l'intervento anche di Anci, Regione e Federazione Nuoto. Con i corsi sospesi i gestori dovranno restituire i soldi incassati e, purtroppo, anche interrompere i rapporti di collaborazione con istruttori e personale.

Siamo allo sfinimento - testimonia il gestore dell'impianto dolese Gianni Bertoldo - abbiamo cercato di rateizzare tutti i costi possibili ma a breve dovremmo far fronte agli impegni. Non sempre è possibile: per i tre mesi estivi che abbiamo tenuto aperto la piscina, Veritas ci ha inviato una fattura di 4.000 euro; inoltre vanno affrontati i normali costi di funzionamento, per il taglio della siepe, ad esempio, abbiamo speso circa 5.000 euro. Il futuro si annuncia incerto: per tornare a pieno regime e coprire almeno i costi è necessario che tornino a frequentare la nostra struttura almeno un migliaio di utenti.

Il vicesindaco reggentE di Dolo, Gianluigi Nalteto, è anche assessore allo sport e conosce bene la situazione. Massima solidarietà umana e istituzionale. Il Comune si impegna a prolungare la convenzione e valuteremo il congelamento dei canoni. Con gli altri sindaci abbiamo anche portato avanti la proposta di un intervento della Regione che attraverso la finanziaria Veneto sviluppo' potrebbe sostenere le società attraverso finanziamenti agevolati o a fondo perduto, avendo il compito proprio di sostegno al tessuto economico regionale in difficoltà. Credo sia la via più diretta per venire incontro alle esigenze di attività di cui ci sentiamo orgogliosamente fieri.

Ricordiamo che la società dolese vanta risultati sportivi eccellenti: 5 atleti della Riviera Nuoto hanno partecipato a tre Olimpiadi (Sydney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008) e uno di loro, Simone Cercato, ha vinto una medaglia. Campionati mondiali, europei, italiani, Universiadi, hanno visto la partecipazione costante e qualitativa degli atleti della Riviera e in più occasioni hanno messo una medaglia al petto. Chissà se in futuro succederà ancora.

