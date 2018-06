Spoglio finito, a quattro giorni dal voto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Se non è un record, poco ci manca: tre giorni e mezzo per lo scrutinio di una sola sezione. Ieri mattina in Prefettura è terminato l'ennesimo spoglio della sezione numero 39, quella della scuola Mantegna a Santa Maria del Sile. E finalmente la composizione del consiglio comunale, anche se si è votato domenica, può dirsi ufficiale. Il nuovo, e definitivo, conteggio fatto in Prefettura non ha cambiato il volto del consiglio. Grande Treviso, rimasta fuori per una manciata di voti, non è riuscita a raggiungere la soglia del 3% nemmeno con le...