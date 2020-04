L'ANALISI

UDINE «Non sfugge a nessuno la delicatezza del frangente nel quale Covid-19 ci ha gettato e delle gravi ripercussioni che avrà, ma non ci si può rifugiare dietro a un banale: e io non pago». L'attuale componente della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg e già segretario regionale del Pd, Salvatore Spitaleri, interviene così sulla necessità di riconsiderare i Patti finanziari fra Regione e Stato siglati a febbraio 2019, causa le ripercussioni che l'emergenza coronavirus ha provocato sull'economia e, di conseguenza, sul gettito delle tasse dei cittadini, di cui si alimenta il bilancio regionale. Secondo le stime della Regione, rese note dal presidente Massimiliano Fedriga, la perdita delle entrate sarebbe di 500-600 milioni. Per questo, l'altro giorno insieme alle altre Regioni speciali, il Friuli Venezia Giulia ha chiesto allo Stato di azzerare il contributo alla finanza pubblica previsto per il 2020 (726 milioni) e il 2021 (716 milioni), pena non poter pagare servizi essenziali, quali la sanità. Spitaleri non discute il dato oggettivo, ovvero la diminuzione di gettito, sebbene consideri «forzato» porre un problema di liquidità per il Bilancio 2020, che potrebbe porsi invece per il 2021, poiché «come noto la finanza regionale, ai fini del calcolo del quantum dei decimi, fa riferimento all'esercizio precedente,cioè al maturato 2019». A essere nel mirino, invece, è «l'approccio al problema e il modo di rapportarsi con lo Stato» del Governo regionale, perché sui tavoli istituzionali «non ci si siede con la maglia del partito, in questo caso quello della Lega. Fedriga con le sue posizioni rischia di danneggiare la Regione e la sua specialità». Il punto critico, nella visione Dem, sta proprio «nell'aver chiesto l'azzeramento della partecipazione alla finanza pubblica» come approccio al problema. «Ognuno di noi, con identica logica esemplifica Spitaleri - potrebbe andare in banca e dire al direttore che il proprio mutuo va, non sospeso come autorizzato, ma azzerato». Fedriga «ha scelto la via più semplice rincara il componente della Paritetica -: non ho soldi e non ti pago. In un rapporto di leale collaborazione tra livelli istituzionali, è quanto meno pericolosa. E non vale rivendicare che la richiesta arriva da tutte le Speciali, tutte governate dal Centrodestra». Ad un certo punto «lo Stato può dire altrettanto: ti ho azzerato la partecipazione, ora basta. Siamo certi che ciò sarà sufficiente e che la Regione sarà in grado di cavarsela sempre da sola?». Spitaleri è critico riguardo anche riguardo ad un altro tema evidenziato dalla Giunta, ovvero la possibilità di accesso al debito per spesa di parte corrente. «Vero che non è possibile riconosce il Dem -, ma poiché i debiti si possono fare per gli investimenti, perché non liberare risorse proprio da lì, spostandole, e usare il debito per gli investimenti nei diversi comparti, sanità inclusa?». Una volta fatto «il proprio compito fino in fondo - sostiene -, allora ogni richiesta avrà un fondamento e non sarà liquidabile come facile demagogia». Non da ultimo, Spitaleri rileva «l'incongruenza tra le affermazioni di Fedriga sostenitore dello zero tasse e le sue richieste di risorse al Governo centrale», nonché l'atteggiamento «oppositivo nei confronti di tutti gli aiuti Ue, da cui già ora attingiamo molte risorse per gli investimenti. Uno per tutti i 35 miliardi del Mes per la sanità: rifiutare la possibilità di un credito fortemente agevolato (e con scarse condizioni) di cui può fruire anche l'Fvg per affrontare i costi sanitari di Covid19, vuol dire darsi la zappa sui piedi», conclude.

Antonella Lanfrit

