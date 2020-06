I CONTROLLI

BELLUNO Una media di due aziende controllate ogni giorno del mese di maggio: i tecnici dello Spisal dell'Usl 1 Dolomiti procedono con le verifiche a tappeto negli ambienti di lavoro del rispetto delle regole anticontagio. «Nel mese di maggio -spiegano dalla Usl in una nota - i sopralluoghi effettuati da personale Spisal, coadiuvato da personale Sisp e Sian (Servizio e igiene sanità pubblica e Servizio igiene e alimenti nutrizione) e Distretti Socio-Sanitari di Belluno e Feltre sono stati 123. Dal 16 marzo al 31 maggio 2020 in totale, ci sono stati 371 sopralluoghi, in Unità locali dei vari comparti produttivi e sanitari, come da schema sotto riportato».

L'ATTIVITÀ

Le squadre svolgono queste attività in tutta la provincia con interventi nei siti produttivi, dalle fabbriche ai supermercati, dalle banche alle case di riposo. Nella maggioranza dei casi i controlli hanno avuto esito negativo: è stata riscontrata una perfetta adesione alle disposizioni di legge. In pochi casi è stato necessario prescrivere comportamenti diversi e sono partite le segnalazioni agli organi competenti.

I DATI

Nelle aziende controllate risultavano occupati complessivamente 26.291 addetti. La maggior parte dei blitz sono avvenuti in ditte di alimentari, mense, supermercati (113 controlli). Poi le verifiche in residenze socio assistenziali per anziani, Ctrp, Centri Diurni, Dh (50 in tutto). E ancora due blitz in studi medici ed odontoiatrici, 47 in fabbriche metalmeccaniche ed elettromeccaniche, 29 in occhialerie, 26 nei cantieri, 4 in enti di formazione e certificazione, 21 in ferramenta, tintometri e colorifici, cartolerie, 3 in negozi di servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, barbieri), 10 in aziende chimico-farmaceutico, altrettanti in banche/Poste/Assicurazioni, vivai. Quattro controlli anche in aziende tessili riconvertite a produzione di mascherine e due controlli in un'azienda di raccolta rifiuti.

NEL MIRINO

«Particolare attenzione - spiegano dalla Usl - è stata rivolta alla verifica dell'accesso in azienda, gestione degli spazi comuni, pulizia e sanificazione dei locali, e delle attrezzature, corretto uso dei dispositivi di protezione individuali. Nelle case di riposo, strutture sanitarie e sociosanitarie sotto la lente anche la corretta fornitura di DPI, corretta modalità di vestizione e vestizione degli operatori che prestano assistenza agli ospiti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA