Spinta agli investimenti per frenare la recessione

LO SCENARIOROMA I segnali di peggioramento dell'economia sono pesanti, anche più di quanto non sembrasse già un mese fa, nei giorni caldi della trattativa con l'Europa che ha portato tra l'altro alla revisione delle stime di crescita. Ma per il momento non c'è nel governo l'idea di modificare la strategia economica messa a punto a settembre e successivamente aggiustata in corsa. L'impegno politico dell'esecutivo, come ribadito anche dal presidente del Consiglio, è tutto nell'avvio delle due misure-simbolo della maggioranza, il reddito di...