SPINEA (m.fus.) Non solo i pazienti dei medici, ora anche gli studenti di Spinea hanno la possibilità di fare un tampone rapido in città senza andare a Mestre. I primi tamponi sono stati eseguiti ieri agli scolari ricevuti al drive through di Spinea, allestito da qualche settimana nel piazzale della stazione. L'apertura agli studenti delle scuole cittadine del servizio, inizialmente utilizzato solo da alcuni medici della città per i loro pazienti, è stata proposta dal sindaco Martina Vesnaver che ha trovato subito l'entusiastica adesione delle dirigenti scolastiche dei due comprensivo e del direttore sanitario Michele Tesserin, che ha attivato l'azienda in tempi brevissimi. «Adesso le scuole chiuderanno per le vacanze natalizie e sarà ancora più importante avere un luogo dove poter effettuare i tamponi, senza dover mandare le famiglie a Mestre - commenta Vesnaver -. Dall'Azienda sanitaria ci hanno fatto sapere che questo primo giorno è andato molto bene e hanno chiesto la disponibilità anche per i giorni festivi. Siamo molto soddisfatti di questo risultato, che va nella direzione voluta, ovvero di dare un servizio utile per tutta la città e i cittadini».

Il servizio di drive through è stato organizzato insieme all'Asl, al distretto sanitario, i Medici locali e i vigili urbani. Ci sono stati diversi incontri coi medici per organizzarlo secondo le esigenze avanzate da tutti. Attualmente i medici di Spinea che hanno aderito sono 12 su 20 totali, che hanno messo a disposizione un'ora al giorno per questo servizio. «Fare un drive through spiega ancora il sindaco Vesnaver vuol dire dare una risposta nella direzione del bene comune, bene generale che tenga conto delle esigenze di tutti. Abbiamo verificato una serie di postazioni differenti, considerando viabilità, procedure di sicurezza, igiene, privacy, cercando la miglior soluzione a tutte le eventuali problematiche. Da qui a offrire la possibilità di utilizzo anche alle scuole il passo è stato breve. Speriamo davvero di essere utili».

