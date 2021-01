SPINEA

«Sono situazioni drammatiche. E a causa dell'isolamento che stiamo vivendo sarà sempre peggio». Martina Vesnaver è stata svegliata in piena notte ed è corsa in viale Viareggio. Poi sono scattate le verifiche su Giacomo Fasolo, per capire se era noto agli uffici comunali e se avesse dei familiari da assistere. L'uomo viveva solo e non era seguito dai servizi sociali del Comune di Spinea ma era in carico a quelli dell'Ulls 3. «Era una persona che aveva già avuto un momento di sconforto e aveva tentato il suicidio - spiega il sindaco di Spinea -. Non si sa se si sia trattato di un gesto estremo e si sta approfondendo ma ciò che è accaduto mi addolora: era un mio coetaneo e non ho potuto fare niente. Ma cosa si poteva fare? Me lo sono già chiesto più volte e con gli uffici stiamo già facendo tutto il possibile». I casi di persone in difficoltà, a Spinea, negli ultimi mesi sono aumentati in maniera esponenziale. «L'attuale crisi sanitaria è una realtà che peserà tanto sulla società di oggi è del domani più prossimo. C'è alla base una situazione di fragilità economica e il distanziamento crea ulteriore disagio. Fatichiamo a raggiungere le persone con le stesse modalità di prima e questo è il mio grande rammarico. E mi preoccupa il fatto che da qui in poi sarà sempre peggio». Presto saranno prodotti dei report con dati dettagliato ma il sindaco spiega che i servizi sociali ricevono centinaia di utenti in più ogni mese. «Persone che chiedono aiuto e fanno domanda dei servizi che abbiamo erogato, dai buoni spesa agli aiuti per le attività commerciali e le famiglie - aggiunge Vesnaver -. Gli uffici sono sotto pressione e hanno un immenso carico di lavoro ma la struttura dei servizi sociali di Spinea, capofila della rete con i comuni di Miranese e Riviera, è molto valida. E lì lo smartworking non funziona, bisogna essere presenti e pronti a rispondere a chi bussa la porta». I bonus e le risorse messe a disposizione non bastano. «La situazione è già drammatica e adesso si prefigura anche lo sblocco dei licenziamenti. C'è paura dell'instabilità economica e la mancanza di una progettualità destabilizza ancora di più. Qui poi viviamo il dramma del blocco del turismo: con Venezia a due passi abbiamo tante persone impegnate in quel settore e tante che chiedono aiuto perché non hanno la cassa integrazione. Se non creiamo nuova occupazione sarà difficile uscirne». A Spinea ci sono per esempio 14 soggetti domiciliati in Comune: «Un dato che rende l'idea di quanto sia ampia la realtà di soggetti che devono essere aiutati, e mi riferisco a italiani e a stranieri integrati. Il Comune c'è ma la fotografia attuale racconta di una società fortemente precaria».

Melody Fusaro

