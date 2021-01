SPINEA

L'esplosione, nel cuore del popoloso Villaggio dei Fiori a Spinea, ha svegliato di soprassalto centinaia di persone: tante ne vivono nel dedalo di palazzine tra Piazza Cortina e viale Viareggio, dove l'altra notte, intorno all'1.30, l'inferno si è scatenato all'interno di una piccola autorimessa di un condominio. Al suo interno i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di un uomo, Giacomo Fasolo, 45 anni, ex guardia giurata, che viveva solo in uno degli appartamenti del condominio di fronte. L'ipotesi verso cui propendono gli inquirenti è quella del suicidio, anche se Fasolo non ha lasciato messaggi di addio o altre intenzioni.

IL PRECEDENTE

L'uomo però soffriva di disturbi depressivi, era seguito dai servizi sanitari e già in passato, era l'estate del 2014, aveva tentato di farla finita, arrampicandosi sul tetto di uno dei condomini del complesso residenziale, minacciando di gettarsi dal nono piano. Era stato poi convinto a scendere, con l'autoscala dei pompieri, dai soccorritori e dai carabinieri richiamati sul posto. Sei anni e mezzo dopo, evidentemente, Fasolo ha provato a ripetere un gesto estremo e questa volta senza che nessuno potesse convincerlo a desistere. In realtà, l'unica ipotesi subito esclusa dai carabinieri di Spinea, che indagano sul caso coordinati dal luogotenente Lamberto Stanchi, è quella del coinvolgimento di persone terze sul luogo della tragedia. Tuttalpiù, quello che è avvenuto la notte scorsa in viale Viareggio, potrebbe essere stata una disgrazia, provocata dalla stessa vittima, che però nessuno si spiega cosa ci facesse all'interno di un box auto a quell'ora di notte. Nel garage non erano parcheggiati veicoli: al suo interno solo alcuni mobili, vestiti, materiale vario e una bicicletta. Se di gesto estremo si tratta, Fasolo potrebbe averlo messo in atto utilizzando qualche sostanza infiammabile, forse dei solventi, che potrebbero aver provocato la deflagrazione del locale, di pochi metri quadri, saturato di gas. Il box è a metà di una lunga fila di autorimesse, separati dal condominio e dunque fortunatamente non a contatto con gli appartamenti dei proprietari. L'esplosione è stata fortissima, amplificata nella notte anche a centinaia di metri di distanza dal piccolo locale in cui è avvenuta.

ONDA D'URTO

Altrettanto forte è stata l'onda d'urto che ha proiettato le ante in lamiera del garage contro il palazzo di fronte, colpendo le altre saracinesche al piano terra e un'auto parcheggiata all'esterno. Crollato anche parte dell'intonaco del box auto, letteralmente colato, a causa del calore, l'impianto elettrico. Subito dopo, all'interno del garage, è partito l'incendio, che ha divorato tutto quanto si trovava all'interno, compreso il povero Fasolo. Le sue urla, mentre avvolto dalle fiamme stava esalando i suoi ultimi respiri, sono state udite dagli inquilini, richiamati fuori dal botto terribile e che nulla hanno potuto fare di fronte a un inferno di fuoco e fumo. Sul posto, pochi minuti dopo la chiamata degli stessi residenti, sono arrivati i vigili del fuoco di Mestre, intervenuti per spegnere l'incendio con un'autopompa, un'autobotte, l'autoscala e 9 operatori. Purtroppo, una volta avuta ragione delle fiamme con tutte le cautele del caso, nel timore che nel box potessero essere stipati materiali pericolosi, i pompieri hanno ritrovato rannicchiato a terra il corpo ormai carbonizzato del povero Fasolo.

LE INDAGINI

I carabinieri hanno messo sotto sequestro il garage, in attesa degli accertamenti del caso. Cause e innesco della fiammata esplosiva sono al vaglio degli inquirenti e dei tecnici dei vigili del fuoco. L'identità di Fasolo è subito stata accertata: il suo nome non è nuovo alle forze dell'ordine e neppure ai servizi sanitari dell'Ulss, visto che in passato aveva già tentato di togliersi la vita e il 45enne era tutt'ora seguito dagli specialisti a causa di un forte stato depressivo. Solo l'autopsia, disposta dal magistrato di turno, potrà confermare gli intenti suicidi del tragico gesto, insieme ai risultati della perizia condotta sul luogo dell'incendio dai tecnici dei vigili del fuoco.

Filippo De Gaspari

