Il parroco di San Vito e Modesto, a Spinea, don Riccardo Zanchin, non ha commesso alcuna irregolarità quando, lo scorso marzo, in pieno lockdown, consentì ad alcuni fedeli di rivolgere l'ultimo saluto, all'interno della chiesa, ad un'anziana signora scomparsa.

Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari di Venezia archiviando il fascicolo d'inchiesta aperto a suo carico per la violazione dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza di provvedimento) per non aver rispettato il dpcm del precedente 8 marzo che prevedeva la sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

A far scoppiare il caso era stata una vendetta tra titolari di pompe funebri: ad avvisare i carabinieri, infatti, furono i rivali dell'agenzia che si stava occupando dei funerali dell'anziana novantatreenne, i quali al loro arrivo trovarono in chiesa otto familiari della defunta e non poterono far altro che denunciare il parroco.

Inizialmente era stato segnalato anche il rivale delle pompe funebri, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto aveva bloccato con la sua auto il corteo funebre, ma nei suoi confronti il procedimento non è proseguito per mancanza di querela.

A battersi per l'archiviazione del fascicolo d'accusa a carico del parroco di Spinea è stata l'avvocatessa Barbara De Biasi: il pm Fabrizio Celenza nel chiedere di chiudere l'inchiesta, ha evidenziato come il fatto contestato a don Riccardo Zanchin non costituisse alcuna violazione in quanto all'interno della chiesa di San Vito e Modesto non si stava in realtà svolgendo alcuna cerimonia: più semplicemente, nel tragitto dal cimitero al luogo in cui si sarebbe dovuta cremare la salma, i familiari si fermarono per un ultimo saluto alla defunta, rispettando peraltro le previste misure di distanziamento. Il vescovo Michele Tomasi e vicario generale, oggi vescovo, Adriano Cevolotto, hanno dichiarato in sede di indagini difensive che il parroco aveva eseguito le loro istruzioni in materia di cerimonie funebri. Nel frattempo, comunque, l'eventuale comportamento illecito era stato depenalizzato, ma anche la Prefettura, preso atto della motivazione con cui ha archiviato il fascicolo, ha a sua volta annullato il verbale di accertamento sanzionatorio.

Gianluca Amadori

