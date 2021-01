SPINEA

Hanno provato a truffare un'anziana di Spinea per un presunto vaccino anti-covid dietro compenso. Uno sciacallaggio vergognoso, che fortunatamente non è andato in porto. La segnalazione è stata riportata martedì sera nella rete whatsapp del Controllo di vicinato locale, notata da Walter Codognotto, coordinatore del Basso Veneto della rete civica e assessore alla sicurezza di San Donà. Codognotto ha poi diramato la segnalazione nella rete civica del Sandonatese, per mettere in guardia tutti gli aderenti. «L'anziana è stata contattata al telefono di casa da una voce femminile che si è presentata come dottoressa e parlava correttamente in italiano spiega Codognotto - non ha precisato il proprio nome e nemmeno se lavorasse per conto di un ente. Ha solo chiesto all'anziana di confermale il suo nome e cognome e il cognome da sposata (ossia quello del marito). Questi dati non sono riportati nell'elenco telefonico, quindi non è chiaro come i truffatori abbiano potuto conoscerli. Il sospetto è che si possa trattare di persone della zona, che sanno chi abita a Spinea. La sedicente dottoressa ha detto che c'era la possibilità di effettuare il vaccino per il covid dopo aver pagato, peraltro senza specificare l'importo, ma ha riferito che se l'anziana avesse accettato sarebbe passato un ragazzo per ritirare i soldi».

LA SEGNALAZIONE

Probabilmente si trattava di un espediente per entrare nella casa della donna. «L'anziana ha risposto prontamente che avrebbe dovuto consultarsi con i propri figli, chiedendo di richiamare in un secondo momento. continua Codognotto - Questi per fortuna non si sono più fatti sentire. La signora ha avvertito comunque i parenti che, a sua volta, hanno segnalato quanto accaduto alla nostra rete».

Codognotto precisa che questo è un esempio di come funziona il sistema del Controllo di vicinato, e di aver diramato l'avviso per prudenza nel gruppo che comprende sette Comuni che fanno parte dell'Ulss 4: San Donà, Noventa, Fossalta, Eraclea, Ceggia, Meolo, Torre di Mosto, Cavallino-Treporti. «Per mettere in guarda le persone più deboli che i vaccini sono gratuiti e le vaccinazioni non vengono fatte in casa ma solo nelle strutture individuate dalle aziende sanitarie. Il tentativo di truffa di Spinea potrebbe ripetersi in altre zone».

Ieri mattina anche il governatore Zaia ha ribadito che «non esiste la vendita di prodotti sanitari o farmaci a domicilio. L'appello ai cittadini è di non dare credito a proposte di vaccini. L'ospedale viaggiante non esiste. Si tratta di un fatto vergognoso. Mi spiace che in occasione di calamità si ripresentino sempre dei truffatori, sciacalli come era accaduto anche lo scorso febbraio, durante la prima ondata dell'epidemia».

Davide De Bortoli

