CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPINEA È in lutto Spinea, la città in cui Cecilia viveva insieme alla madre e al fratello. Prima di trasferirsi a Spinea, però, la piccola Cecilia insieme al padre Roberto Piva, alla mamma e al fratellino aveva abitato per qualche anno anche in comune a Mira e precisamente in via Fontana in località Mira Vecchia. Dopo la separazione dei genitori, avvenuta alcuni anni fa, la bambina con il fratellino seguirono la mamma ritornata al suo paese d'origine, Spinea, frequentando lì la scuola primaria, ,a restando in continuo contatto con il...