SPINEA Dopo mesi di lontananza, freddi saluti attraverso le immagini di un telefono o di un tablet che spesso non sono in grado di usare in autonomia ora per gli anziani delle case di riposo di Spinea è il momento delle buone notizie. Dirigenti e operatori del Centro Servizi Villa Fiorita e Villa Althea di Spinea hanno realizzato la stanza degli abbracci. Attraverso una parete in plastica trasparente, elastica e sottile ma robusta, con annesse maniche da indossare, sarà possibile abbracciare, accarezzare o stringere le mani degli anziani ospiti della struttura. Così, Villa Fiorita e Villa Althea di Spinea hanno deciso di ripartire, permettendo ai loro ospiti di rivedere i propri familiari. «Gli incontri tra gli anziani e i loro cari - spiegano dalle rsa - si potranno svolgere in condizioni di sicurezza sanitaria, grazie una stanza riorganizzata seguendo le norme di prevenzione anti-Covid e con caratteristiche di accoglienza». Gli anziani ospiti delle due strutture si sentono, in questo periodo, sempre più soli. La rigidità delle misure, lnecessaria per evitare il dilagare dell'epidemia, li ha di fatto isolati proibendo le visite di esterni e concedendo l'accesso solo agli operatori. Niente più incontri con figli o nipoti. A tutto questo si aggiunge il fatto che, dopo una prima fase in cui le sue rsa erano risultate inaccessibili al Covid19, in questa seconda ondata il virus ha fatto breccia per poi dilagare, contagiando sia gli ospiti che il personale. Una situazione drammatica che ha portato con sé decine di contagiati, tante vittime e tanta sofferenza anche per le famiglie che hanno dovuto accettare di non poter dire addio ai loro cari. Una situazione che ha accumunato quasi tutte le case di riposo, che tra l'autunno è l'inverno sono state al centro dell'emergenza. Ora gli anziani potranno ritrovare dopo molti mesi di clausura forzata, il sostegno dei loro cari. «La struttura - scrivono da Villa fiorita e Villa Althea -, dopo aver vissuto in prima linea l'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19, ha pensato di regalare qualche momento di serenità ai propri ospiti e ai loro familiari, nella speranza che presto si possa ritornare a sentire il calore di un abbraccio senza barriere. Niente è più confortevole, infatti, di un abbraccio: è un gesto empatico, aumenta l'autostima, dà energia permettendo di comunicare». La stanza sarà presto messa in uso e staranno avvisati i familiari.

Melody Fusaro

