Spie, patto anti-Cremlino Prime ritorsioni da Mosca

LA TENSIONELONDRA Emmanuel Macron, Angela Merkel e Donald Trump, tre leader al fianco della premier britannica Theresa May nel condannare la Russia per l'attacco di Salisbury, definito in un comunicato congiunto «il primo uso offensivo di un agente nervino in Europa dai tempi della Guerra Fredda», un «assalto alla sovranità britannica» e «una chiara violazione della convenzione sulle armi chimiche e della legge internazionale».Ma anche l'Italia si schiera con la May. È prevista per oggi una telefonata tra il presidente del Consiglio...