CAVALLINO-TREPORTI Spiaggia libera, in soli tre giorni sono state più di 1.200 le prenotazioni a Cavallino-Treporti. Avvio positivo per il sistema di accesso ai tratti di spiaggia libera del litorale nord ideato dal Comune assieme alla società partecipata Ct-Servizi. La Polizia Locale per tutto il fine settimana ha compiuto una serie di controlli sull'arenile e sugli accessi a mare per verificare il rispetto dell'ordinanza comunale e delle regole legate al Covid-19. «Con soddisfazione dice la sindaca Roberta Nesto possiamo dire che non è pervenuta nessuna segnalazione di casi di assembramento. Il nostro è un territorio ospitale che tutela ogni forma di turismo e che guarda al futuro, a fronte delle varie disposizioni, tutti hanno reagito con grande senso civico. Le scelte fatte dall'Amministrazione, che ha ancora una volta ha applicato tutte le norme, tutelano e guardano la salute di tutti, in primis quelle dei propri residenti. Oggi è necessario che tutti, anche gli ospiti di Cavallino-Treporti che soggiornano, apprezzano e amano la nostra spiaggia, rispettino queste semplici ma fondamentali ed efficaci regole». Per questo anche nei prossimi giorni i controlli sulle spiagge saranno effettuati dalla forze dell'ordine. A Jesolo, dove la spiaggia libera viene prenotata attraverso l'App J.Beach, le prenotazioni sono state 2000 in una settimana (ma con due giorni di pioggia), con punte di tutto esaurito nel weekend. Il sindaco Valerio Zoggia ha annunciato maggiori controlli, anche con l'impiego di steward. «Ci sono state delle difficoltà nei primi giorni ha spiegato il sindaco jesolano ma ora andremo a regime, serve la collaborazione di tutti, ospiti compresi». (g.bab.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA