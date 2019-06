Spiaggia incontaminata, vi fa il nido anche un uccello raro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un arenile a stretto contatto con la natura. E' quello di Cavallino-Treporti, per circa metà attrezzato e per la parte rimanente ancora a spiaggia libera.E a ribadire l'esistenza del delicato equilibrio tra ambiente e turismo c'è anche la presenza del Fratino eurasiatico, un uccello della famiglia dei Charadriidae, che fa parte delle specie classificate in via d'estinzione e che, evento eccezionale, ha trovato un habitat ideale sul quale insediarsi e nidificare proprio sui litorali del comune di Cavallino-Treporti.Per questo motivo Comune,...