Inizia un'altra partita: evitare di finire dentro la zona rossa. E in una situazione fluida come quella attuale, nulla è scontato in Friuli Venezia Giulia. Se i parametri che hanno causato l'ingresso della regione e dei suoi abitanti nella zona arancione ormai sono chiari (capacità di tracciamento diminuita e alta incidenza del contagio sulla quota giornaliera di tamponi), ora bisogna tenere d'occhio un altro indicatore: il ritmo con cui crescono i ricoveri in area non critica.

Si tratta dei pazienti che entrano in ospedale a causa del Covid 19, ma che non sono così gravi da richiedere il trattamento intensivo. È il cuore dell'emergenza nella seconda ondata, dal momento che i letti di Rianimazione vengono occupati con minor frequenza rispetto a quanto accadeva tra la fine dello scorso inverno e inizio primavera. E anche in Friuli Venezia Giulia si è accesa la spia. I valori sono ancora sotto soglia, ma sarà fondamentale, nei prossimi giorni, vedere un rallentamento della corsa dei ricoveri.

Altrimenti il rischio è che sforando un parametro cruciale come quello della tenuta ospedaliera ci possano essere altri provvedimenti per evitare di sottoporre a stress troppo forti l'intero sistema sanitario.

