LA PROTESTA

UDINE Si può chiamare in questo modo, una ripartenza che coinvolge solo una minima parte dei lavoratori, lasciando gli altri senza nemmeno ammortizzatori sociali? Gli operatori dello spettacolo sono convinti di no ed è per questo che, a modo loro, vogliono raccontare le difficoltà che chi lavora nel settore ha affrontato non solo durante il lockdown, ma anche nei mesi successivi, con scarse speranze pure per i prossimi. È per questo che l'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo & cultura del Fvg, col sostegno dell'assessorato alla Cultura del Comune di Udine, organizza per mercoledì in piazza Libertà La ripresa non è uno spettacolo, evento gratuito nato per sensibilizzare sulla situazione che si vive nel comparto a causa dell'emergenza Covid, che «ha messo a nudo dicono -, gli atavici problemi del sistema italiano di produzione di spettacolo e cultura, a fronte di una ripresa solo parziale delle attività, in questi mesi estivi, che si stima abbia coinvolto appena il 25% dei lavoratori del settore».

NUMERI

Una percentuale che si traduce, per la nostra regione, in meno di 400 operatori (considerano che secondo le stime il comparto occupa tra le 1500 e le 2000 persone, tra tecnici e artisti); e, anche nei mesi di blocco, la situazione non è stata affatto rosea: sono stati circa 500 i lavoratori che hanno potuto godere del bonus da 600 euro a marzo. Molti, infatti, lavorano a intermittenza: secondo i dati dell'assemblea, il 90 per cento degli artisti e tra i 700 e gli 800 tecnici, molti dei quali non hanno potuto nemmeno accedere agli aiuti. «La legislazione continua l'associazione - non tiene conto dell'intermittenza del nostro lavoro, della mancanza di sostegno al reddito, delle scarse tutele contrattuali e sindacali: sono i principali temi che verranno trattati lungo la serata, a cui si intervalleranno momenti performativi condotti da tutte le componenti dei lavoratori del comparto, dai tecnici, ai musicisti, danzatori, artisti circensi, attori, organizzatori. L'intento è quello di raccontare e spiegare il nostro lavoro e le sue difficoltà».

IL PROGRAMMA

La serata sarà open-mic, a microfono aperto. L'intento, oltre a raccontare il percorso di iniziative e rivendicazioni portati avanti dall'associazione, vuole essere quello di promuovere un confronto con tutti i presenti, in particolare i non addetti ai lavori. «Non è uno spettacolo spiega il musicista e dj Michele Poletto -, ma ci saranno interventi artistici: una sorta di assemblea messa in scena. L'obiettivo è raggiungere il pubblico e sensibilizzarlo rispetto alla situazione del mondo della cultura e dello spettacolo. Il titolo dell'evento dice tutto: significa che, al di là delle dichiarazioni anche delle istituzioni sulla ripresa delle attività culturali, solo un quarto dei lavoratori del settore è stato coinvolto. Nel nostro comparto c'è una casistica molto varia: ci sono autonomi, dipendenti, collaboratori delle cooperative e hanno tutti trattamenti diversi; c'è un forte gap tra chi è garantito e chi non lo è. La caratteristica peculiare è che sono lavoratori a intermittenza e il dramma è che questa ripartenza è falsa: non sappiamo cosa ci aspetterà ad ottobre, quando gli spazi si ridurranno. Questo si tradurrà nella riduzione dei budget delle produzioni e quindi nel taglio dei lavoratori e non abbiamo notizia di altri bonus». Per questo, l'assemblea chiede da mesi alle istituzioni di creare un tavolo di confronto: «Un tavolo permanente spiega Poletto -, anche perché c'è scarsa conoscenza delle dinamiche. A livello nazionale, chiediamo una riforma degli ammortizzatori sociali che tengano conto delle nostre caratteristiche; a livello regionale, invece, l'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen ci ha prospettato una iniziativa interessante: cercare finanziamenti dai fondi sociali europei, cosicché nei periodi di inattività, chi ha professionalità, la può insegnare, chi non ce l'ha, può farsela».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA