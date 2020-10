L'EVENTO DELL'ANNO

AVIANO Che meraviglia, il Giro in Friuli Venezia Giulia. Che spettacolo l'urlo della montagna che dietro a una mascherina ha gridato alla pianura «bentornato, Piancavallo». E questa salita, adesso si candida ad entrare nel pantheon del ciclismo. È stata teatro dei sogni di Marco Pantani, consacrazione in rosa per Tom Dumoulin, e ora simbolo della rinascita del Giro d'Italia dopo il tunnel del Covid, dopo le tappe noiose e i ritiri in serie. C'è stata guerra, sul Piancavallo. Scatti, tifo, bandiere, popolo. Il ciclismo al suo meglio, più forte delle angosce del momento, messe via per un pomeriggio.

L'ATTESA

Ore nove e trenta, dalla Pedemontana si prende il bivio e si sale. Piancavallo, la prima puntata della miniserie del Giro in Fvg. Non è maggio, ottobre si sente all'ombra dei faggi, che piano piano diventano abeti. Fa freddo, poi fresco. In pianura splende il sole, ma la salita è avvolta nel mistero. Le nuvole basse nascondono la gente e i tornanti, ma le bandiere compaiono già alle prime curve. «Veniamo dalla Slovenia e abbiamo vinto il Tour de France», urlano dei ragazzi arrivati da Capodistria. Sono tifosi di Pogacar, giovane campione che non è neanche al Giro. «Non importa, questa è una salita bellissima. Eravamo venuti nel 2019 e ci torneremo sempre», spiegano. Le nazionalità rappresentate sono tante. Ci sono austriaci, tedeschi, un polacco sistemato con il camper da più di 24 ore. Man mano che si sale spuntano grigliate clandestine, fatte di buon vino e qualche costoletta. È la festa del Giro, che in Friuli Venezia Giulia diventa ancora più famiglia. Il Piancavallo è lo Zoncolan della provincia di Pordenone. Ha i suoi riti: ci si mette in massa fino al Bornass, dove la salita morde come un caimano. Poi si lasciano respirare i corridori da Castaldia sino quasi all'arrivo, per tornare a tifare da piazzale della Puppa al traguardo. E proprio nel tratto più duro esplode la festa: fumogeni (e non si dovrebbe, unico neo), tanto amore per una corsa che a lungo si è temuto di dover rimandare al 2021, due ali di folla. In cima alla salita regnava l'ordine: tutti con la mascherina, meno gente rispetto al passato, ma comunque un'esplosione di colori. Piancavallo era una bomboniera rosa, così come a festa erano i paesi toccati dalla tappa.

IL PASSAGGIO

A pochi chilometri dall'arrivo anche un gruppo di tifosi arrivati dalla Finlandia. Seguono tutto il Giro, non hanno paura del freddo. Verso le 16 le griglie si spengono, se ne vanno anche lattine di birra e bottiglie di vino. Tacciono i punti di ristoro, si sentono solo radioline e televisori. C'è anche chi ha montato un vero e proprio impianto satellitare a bordo strada, come dei ragazzi di Pordenone. «Avete visto che sistema?». Perfetto, come il salame a corredo. Quando si avvicina la corsa la montagna prende vita. Ci sono parrucche rosa che spuntano, persone in mutande (auguri per la convalescenza, viste le temperature), ragazzi che saltano sul tettuccio di un Pandino per dimostrare il loro affetto per i ciclisti. E poi mamme, bambini, papà che hanno provato a fare in bici qualche rampa ma poi hanno scelto di sedersi. Un boato, i campioni vanno via come motorini. Ma è il bello, dura pochissimo ma è un brivido lungo la schiena. Una scossa elettrica. E il Friuli Venezia Giulia, grazie all'organizzazione di Enzo Cainero, ha dimostrato di saper tirare bene i fili e collegare tutte le prese. Il Piancavallo, anche in era Covid, ha vinto la scommessa. È stato uno spettacolo. Unica pecca, l'annullamento della tappa delle bici elettriche. Troppi rischi legati al contagio. Una rinuncia, l'unica, in una giornata in cui la maglia rosa - non ce ne voglia Almeida - l'ha indossata la montagna pordenonese.

Marco Agrusti

