IL PROBLEMA

VENEZIA Ambiente ed economia, sono queste le due variabili principali che sono prese in considerazione dal Movimento Cinque Stelle sullo spostamento delle grandi navi a Marghera. A chiedere una soluzione quanto prima all'Autorità di sistema portuale del mar Adriatico Settentrionale è la deputata Arianna Spessotto, di San Donà di Piave: «Non è certo la prima volta - spiega - che si parla di Marghera per piazzare le grandi navi, quindi sappiamo anche che i problemi sono molti. L'Autorità portuale prima di soffermarsi sui tempi di realizzazione, dovrebbe spiegarci come intende affrontare le innumerevoli criticità sollevate, ad esempio, nelle vecchie relazioni della commissione Via del ministero dell'ambiente».

Il problema è anche politico, dato che il 2020 è l'anno in cui si ipotizza lo spostamento di due navi da crociera a Fusina e cinque nella banchina Lombardia. La rappresentante pentastellata prosegue nella sua analisi ribadendo i dubbi relativi all'impatto economico e ambientale della scelta, con un particolare focus sulla coesistenza del traffico merci con quello passeggeri: «Quale sarà l'impatto sul porto commerciale sul piano economico, occupazionale e organizzativo di questo spostamento? E a livello ambientale, invece? Come reagirà la laguna all'aumento del traffico su un canale già vicino alla saturazione?». Le domande che pone Spessotto si legano a quanto già riportato in passato sul tema ambientale: «Ricordo che la commissione Via del Ministero dell'Ambiente, solo qualche anno fa, scriveva che il transito delle navi da crociera nel canale dei petroli non è ambientalmente sostenibile in quanto comporta una potenziale erosione di sedimenti della laguna, e ancora che un ulteriore incremento del traffico navale nel canale dei petroli comporterebbe notevoli problemi di sicurezza della navigazione, nonché la probabile esigenza di un allargamento del canale cosa questa da ritenere non sostenibile dal punto di vista ambientale».

Una posizione espressa da coloro che vorrebbe eliminare le navi dalla laguna, a cui la deputata si ricongiunge: «Un'altra domanda che mi pongo è quali sarebbero gli impatti lungo tutto il canale dalla bocca di Malamocco a Marghera? L'autorità portuale dovrebbe rispondere a questa e tante altre domande, prima di parlare di tempi e costi sui quali non vi è certezza (per una Valutazione di Impatto ambientale si va mediamente dai 5 ai 12 mesi)». Inoltre, Spessotto prende in considerazione l'ipotesi di rivisitare il decreto Clini-Passera alla luce dei futuri cambiamenti climatici: «Come Governo dovremmo avere almeno il coraggio di dare una data certa per l'attuazione del limite delle 40mila tonnellate, ridefinendo, se serve, anche questo limite e nel frattempo avviare un'analisi approfondita sulle possibili soluzioni, considerando anche l'opzione zero».

