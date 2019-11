Spese pazze, dietrofront in Cassazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTRIESTE Spese pazze, dietrofront in Corte d'appello per cinque delle sette sentenze ribaltate in secondo grado nel dicembre 2018. Così è stato deciso ieri sera dalla Corte Suprema a Roma. Per cinque dei sette ex consiglieri regionali processati per peculato, assolti in primo grado e condannati in appello, il processo ricomincia da Trieste. Quali margini d'azione potranno avere le difese, lo si scoprirà quando verranno depositate le motivazioni della sentenza. Ieri l'accusa aveva chiesto il rigetto dei ricorsi presentati dall'avvocato...