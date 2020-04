IL SERVIZIO

VENEZIA C'è chi chiede una mano per fare la spesa, chi invece ha bisogno di conferire i rifiuti aumentati anche in maniera esponenziale durante l'isolamento. E c'è anche chi ha solo bisogno di parlare e agli operatori che lo contattano chiede di essere richiamato. Anche solo per parlare. Per chi vivere da solo e magari è bloccato in casa da una quarantena perché contagiato o solo per contatto, è impossibile qualsiasi cosa. Ecco allora che dal primo aprile il Comune di Venezia ha messo in moto un servizio telefonico per entrare in contatto e monitorare i cittadini in quarantena.

Da quando è iniziato il servizio, sono state effettuate più di 650 chiamate, per una media di 50 al giorno con cui informare dei servizi messi in piedi dall'amministrazione come la spesa a domicilio o il ritiro dei rifiuti. L'obiettivo, al di là delle informazioni da dare ai cittadini in quarantena, è creare una rete sociale in una società sempre più sfilacciata dall'emergenza coronavirus. Perché spesso questa situazione tocca in maniera diretta o indiretta anziani soli. Persone che pure non sono state toccate dal virus ma hanno i figli in isolamento che non possono più prendersi cura di loro. Il servizio è attivo ogni giorno con quattro operatori dedicati: tre fanno le chiamate alle persone in isolamento e un quarto rimane a disposizione per ricevere le telefonate in entrata attraverso il sistema DiMe. Gli operatori chiamano, si qualificano e danno la loro disponibilità all'ascolto. È da telefonate come queste che emergono storie di quotidiana difficoltà sia in centro storico quanto in terraferma. Come quella famiglia che abita in un appartamento minuscolo con il padre positivo a Covid e i figli e la moglie senza dispositivi di protezione, forniti dopo la chiamata del servizio. O il figlio che vive da solo, che è in isolamento e non può prendersi cura del padre anziano e anche lui da solo: messo in contatto attraverso il DiMe, si è accordato per la spesa a casa. Ma anche la storia di una famiglia con un figlio disabile, aiutata dai genitori nella spesa, ma rinfrancata dalle chiacchierate con gli operatori grazie anche al sostegno psicologico figlio dell'accordo tra Ca' Farsetti e Croce rossa. Tra le domande, le informazioni su come muoversi nel post-quarantena. Un servizio che è parallelo a quello attivato il 24 febbraio dall'Area anziani e disabili dei Servizi sociali del Comune. (n.mun.)

