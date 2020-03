Per venire incontro alle persone più vulnerabili, in questo particolare momento, la Croce Rossa di Palmanova ha messo in cantiere Spesa amica Cri per te. Si tratta di un'iniziativa che coinvolge i volontari che dimostrano il proprio impegno e sostegno alle persone più fragili mediante la consegna a domicilio di farmaci e della spesa di generi di prima necessità. Il servizio si estende su tutto il territorio del mandamento Cri di Palmanova. Per usufruirne, basta inviare un WhatsApp al 331 6975240 o una mail alla sede della Cri (centrale@cripalmanova.it) oppure telefonare allo 0432 923646 e concordare con gli operatori la consegna a casa.

La Cri informa le persone interessate che l'acquisto dei farmaci, degli alimenti o dei generi di prima necessità viene anticipato dalla Croce Rossa e il rimborso sarà effettuato alla consegna con bancomat o contanti; la consegna sarà effettuata fuori dalla porta di ingresso e con appositi dispositivi di protezione, mantenendo la distanza, al fine di garantire la sicurezza dell'utente.

Il personale è sempre identificabile da divisa e tesserino e comunque si presenterà solo su esplicita richiesta del richiedente del servizio all'orario concordato e non entrerà in casa. La Cri invita a segnalare alle forze dell'ordine 112 eventuali comportamenti sospetti al fine di evitare le truffe.

Per chi avesse necessità di acquistare farmaci va ricordato che, contestualmente alla richiesta, sarà necessario inviare foto della ricetta medica via WhatsApp o email e che la stessa sarà ritirata dal personale alla consegna dei farmaci; nel caso di impossibilità all'invio di foto o scansione sarà cura della Cri il preventivo ritiro della ricetta.

Il servizio è rivolto anche agli utenti in isolamento domiciliare fiduciario o risultati positivi al test.

Un operatore della Cri avviserà telefonicamente della data e orario di consegna e dell'importo speso.

