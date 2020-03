«Va bene mettere in campo tutte le misure possibili per contenere il coronavirus. Ma qualcuno ha pensato alle zone più periferiche, ai piccoli paesi di montagna? Ci sono zone nel Bellunese completamente sprovviste di servizi: come si fa a dire alle persone che ci abitano che non possono muoversi dal loro Comune neanche per fare la spesa?». Se lo domanda il deputato di Forza Italia Dario Bond.

«In territori piccoli, dove c'è un solo negozio, senza una grande scelta, impedire di muoversi significa limitare la vita in tutti i sensi» continua Dario Bond. «Ho attivato alcuni canali istituzionali per capire se ci potranno essere alcune aperture in tal senso. La risposta che mi è arrivata è che verranno sollecitate le catene di distribuzione affinché possano approvvigionare velocemente i market e negozi di generi alimentari per evitare carenza di prodotti. Credo che ancora una volta, purtroppo, le nostre zone vengano dimenticate. Ho interpellato la Protezione Civile nazionale perché possa intervenire. Altrimenti la vita delle zone alte e marginali, lontane dai centri, diventa impossibile, per di più in un momento difficilissimo come quello che stiamo vivendo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA