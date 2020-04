SOLIDARIETÀ E LIMITI

VENEZIA C'è chi, come le campionesse di voga Elena Almansi e Giulia Tagliapietra, va volontariamente a consegnare frutta e verdura in barca per dare un contributo solidale. Una delle tante storie di solidarietà e impegno in una Venezia che sta cambiando pelle con il coronavirus. Dalla scorsa settimana Elena e Giulia, per conto di Row Venice caricano sulle loro barche casse di ortaggi delle aziende agricole della terraferma e le consegnano a domicilio in centro storico, solcando con calma i canali.

Del resto che il volontariato sia qualcosa da plaudire sempre e ancor di più nei momenti di difficoltà come quello che stiamo attraversando, è indubbio. Tuttavia per attuarlo è necessario che vi siano le dovute autorizzazioni e attenzioni, soprattutto se considerata la rapida diffusione del Covid-19.

Lo sostengono in una nota congiunta le sedi veneziane di Confcommercio Ascom e Confartigianato proprio alla luce dell'iniziativa lanciata da Row Venice. Organizzazione senza scopo di lucro solitamente impegnata a tenere in vita grazie ad un gruppo di regatanti e appassionate di voga che propongono al pubblico le proprie lezioni la tradizionale cultura acquea della città lagunare.

Ma in questi tempi complicati attiva nel trasportare sulle proprie barche a remi a coa de gambaro frutta e verdura ai residenti, in un contesto cittadino di certo poco agevolato in questo senso.

«Ma si tratta di un servizio autorizzato dalla Protezione Civile o dalla Croce Rossa? E viene eseguito rispettando le procedure di sicurezza?», sono gli interrogativi posti dalle due associazioni. Che tengono a precisare quanto sia fondamentale, pur sostenendo ogni forma di volontariato, un coordinamento specifico per poter svolgere questo tipo di attività. Nel rispetto cioè della procedura Hccp, un sistema finalizzato al controllo delle merci dal punto di vista igienico-ambientale. Confcommercio Ascom e Confartigianato Venezia si chiedono infatti «se queste siano a norma dal punto di vista dell'imballaggio e della temperatura. Ma anche se i volontari rispettino la distanza di sicurezza e abbiano con sé la dotazione necessaria, ovvero guanti e mascherine. Vi sono già diverse attività che effettuano la consegna a domicilio attraverso i propri dipendenti, ma con procedure garantite».

E in effetti in città, da quando l'emergenza coronavirus è iniziata, in tanti si sono attivati per garantire a famiglie e anziani la spesa a domicilio. Negozi di alimentari, fruttivendoli, supermercati: realtà che hanno cercato di adattarsi ai tempi per venire incontro alle esigenze dei clienti da un lato e per sostenere la propria attività dall'altro. Ma tra le perplessità delle associazioni di categoria ce n'è un'altra, legata al fatto che frutta e verdura distribuita arrivino dalla terraferma, tanto da essere caricate sulle barche a Piazzale Roma.

«Perché piuttosto non vengono aiutati nell'offrire questo servizio i fruttivendoli sparsi per la città e quelli del mercato di Rialto?», continuano, augurandosi che queste consegne a domicilio in barca a remi avvengano attraverso il coordinamento di organismi preposti. «A garanzia del consumatore ma anche del fatto che si tratti veramente di un servizio di volontariato».

Marta Gasparon

