VENEZIA «Spero che tu muoia insieme al Salvini su una barca». La frase choc è stata inviata ieri via Facebook ad Alex Bazzaro, candidato capolista del Carroccio alle comunali veneziane. Parole che prontamente hanno raccolto lo sdegno del partito che lo appoggia: «Vicinanza assoluta al nostro segretario Matteo Salvini ed al candidato capolista Alex Bazzaro per le minacce di morte ricevute tramite social». La Liga veneta ha poi proseguito commentando: «Deplorevole il commento di questo personaggio sicuramente non tesserato Lega ma, molto più probabile, vicino al partito del sottosegretario Baretta. La Lega condanna senza se e senza ma qualsiasi forma di violenza e di intimidazione anche quella verbale come questa ad opera di democratici leoni da tastiera». Lo stesso deputato leghista ha espresso il suo pensiero sulla propria pagina scrivendo: «Mi candido in comune Venezia e subito qualche sincero democratico, minaccia di morte me e il Capitano. Che dite amici, querelina e devolviamo tutto in beneficenza?». In quattro ore il post ha raggiunto più di 300 commenti, quasi 30 condivisioni e 500 reazioni, commentate dallo stesso Bazzaro: «Non è la prima volta che mi capita, ogni tanto mi stufo e li pubblicizzo. Tra 58mila contatti che ho, ricevo messaggi di persone che ci offrono proposte, aiuti e sostegno, purtroppo c'è qualcuno che augura morte e le peggiori malattie».

